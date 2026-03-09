Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

QUE: Se quemarán aproximadamente 20 montones de vegetación cortada (aproximadamente cuatro

acres combinados) como parte de las quemas de montones del arroyo San Antonio.

CUANDO: Del 9 al 15 de marzo, según condiciones.

DONDE: Área del arroyo San Antonio, cerca de la autopista 154. (ver mapa)

PORQUE: Las quemas prescritas pueden ayudar a prevenir la propagación de incendios forestales y reducir e

l impacto en las cuencas hidrográficas, que puede provocar pérdida de suelo y sedimentación.

La quema se realizará cuando las condiciones meteorológicas sean muy favorables para desviar el humo de

los centros de población.

QUIEN: Esta quema prescrita está planificada y coordinada por la APCD del Condado de Santa Bárbara, la

APCD del Condado de San Luis Obispo, la APCD del Valle de San Joaquín, la APCD del Condado de Ventura y

la Junta de Recursos del Aire de California para minimizar el impacto en la calidad del aire de las

comunidades circundantes.

PRECAUCIONES DE SALUD: Si ve u huele humo en su zona, evite actividades intensas al aire libre

y permanezca en interiores tanto como sea posible. Estas precauciones son especialmente importantes para

niños, adultos mayores y personas con afecciones cardíacas y pulmonares. Si es sensible

al humo, considere mudarse temporalmente y cerrar todas las puertas y ventanas el día de la quema.

Los síntomas de exposición al humo pueden incluir tos, sibilancias, dificultad para respirar, opresión o

dolor en el pecho, náuseas y fatiga o mareos inusuales. Tenga cuidado al conducir cerca de quemas control

das.

Esta quema prescrita depende de las condiciones meteorológicas y de

la calidad del aire, que deben ser favorables para la dispersión del humo. Si las condiciones no son

las adecuadas, la quema se pospondrá.

Para ver un mapa de quemas prescritas en todo el estado y otras funciones, visite la página de

internet. Sistema de Información y Notificación de Incendios Prescritos (PFIRS):