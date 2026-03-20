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SANTA BÁRBARA, CA – 20 de marzo de 2026

La Ciudad de Santa Bárbara ha publicado una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para seleccionar a un operador calificado y con experiencia que administre su refugio ubicado en 816 Cacique Street. Se invita a organizaciones con un compromiso demostrado con prácticas basadas en evidencia, atención informada por el trauma y prestación colaborativa de servicios a presentar propuestas.



El refugio, recientemente renombrado Casa Cacique, refleja su misión de guiar a los participantes hacia un sentido de hogar, mientras honra la historia de la calle. “Cacique” proviene de la lengua taína y se utilizaba para designar a los jefes de comunidad, conocidos como “cacike” o “kassequa”; su origen remite a un término que significaba “mantener el hogar.” Con el tiempo, los españoles adoptaron localmente la palabra para referirse de manera más amplia al liderazgo indígena, incluidos los líderes Chumash. Casa Cacique forma parte de los esfuerzos continuos de la Ciudad por aumentar la capacidad de los refugios locales y ampliar el apoyo compasivo, centrado en servicios, para las personas que experimentan la falta de vivienda.

El operador seleccionado será responsable de gestionar las operaciones diarias del refugio, mantener un entorno seguro y respetuoso para los ocupantes, coordinar servicios de apoyo orientados a promover la estabilidad de vivienda y el bienestar a largo plazo, y brindar acompañamiento en la navegación de vivienda para ayudar a los ocupantes a avanzar hacia una vivienda permanente.

Fecha límite de presentación: martes 21 de abril de 2026, antes de las 5:00 p.m.

La Ciudad aceptará preguntas relacionadas con la RFP hasta el lunes 6 de abril, a las 5:00 p.m.

Mercy House Living Centers es el proveedor de servicios interino; el refugio fue operado anteriormente por People Assisting the Homeless (PATH). Se espera que la selección del operador se presente al Concejo Municipal para su aprobación antes de junio de 2026.



Para consultar la RFP completa, el alcance del trabajo, los requisitos y los criterios de evaluación, visite Vendor Registration, Bids, & Contracts.

Para obtener más información sobre los servicios y las instalaciones municipales, visite Homelessness Initiatives (SantaBarbaraCA.gov/Homelessness).