Sandwich Week is Coming!
Sandwich Week will run June 25 to July 1, 2026. Be sure to check back here for the link to our full menu once Sandwich Week is on the stands!
Below is a list of participating restaurants for 2026. You can stay up to date on when our food weeks are coming, how to enter to win a gift card to a participating restaurant, and more by subscribing to our Extra! Newsletter here.
1404 De La Vina St., Santa Barbara • bistroamasa.com
5650 Calle Real, Goleta • cayarestaurant.com
1905 Cliff Dr., Santa Barbara • sbcornertap.com
170 Aero Camino, Goleta. • cristinosbakery.com
1315 Anacapa St., Santa Barbara • 5392 Hollister Ave., Goleta • crushcakes.com
149 S Turnpike Rd., Santa Barbara • davesdogs805.com
4203 State St., Santa Barbara • dutchgardenrestaurant.com
524 Chapala St., Santa Barbara • jewishsantabarbara.org/deli/
38 W. Victoria St. Ste. 102, Santa Barbara • fresco-sb.com
12 W. Figueroa St., Santa Barbara • ginospizzapies.com
113 State St., Santa Barbara • goodlandwaffles.com
3987 State St. at Five Points, Santa Barbara • follow on instagram for updates @haasicecream
15 East Figueroa St., Santa Barbara • shophookandpress.com
6553 Pardall Rd., Isla Vista • ivdelimart.com
199 S Turnpike Road, Ste 104, Santa Barbara • davesdriphouse.com
282 Orange Ave., Goleta • jonesysfriedchicken.com
1819 Cliff Dr., Santa Barbara • 711 Chapala St., Santa Barbara • 401 E Haley St., Santa Barbara • 199 S Turnpike Rd. #101, Goleta • 5696 Calle Real, Goleta • lighthousecoffeesb.com
315 Meigs Rd., Santa Barbara • mesaburger.com
1826 Cliff Dr. Suite A, Santa Barbara • missioncitysandwichshop.com
129 E Anapamu St., Santa Barbara • noescafesb.com
18 W. Figueroa St., Santa Barbara • nortonsdeli.com
834 Santa Barbara St, Santa Barbara • 1014 Coast Village Rd, Montecito • 5666 Calle Real, Goleta • 3569 Sagunto St, Santa Ynez • 2900 Grand Ave, Los Olivos • 475 First St, Solvang • eatpanino.com
811 State St. Ste. D, Santa Barbara • poke.house
38 W. Victoria St., Santa Barbara • quesmokeshack.com
6985 Santa Felicia Dr., Goleta • iceinparadise.org/rinkside-cafe
7127 Hollister Ave. Ste. 18, Goleta • sbfish.com
515 State Street, Santa Barbara • sbpizzahouse.com
220 Gray Ave., Santa Barbara • 5112 Hollister Ave., Goleta • shalhoob.com
185 S Patterson St., Santa Barbara • 10 E Carrillo St., Santa Barbara • 3534 State St., Santa Barbara • 205 Santa Barbara St., Santa Barbara • southcoastdeli.com
5 W. Canon Perdido, Santa Barbara • theblueowlsb.com
6990 Marketplace Dr., Goleta • 361 Hitchcock Way, Santa Barbara • thenaturalcafe.com
3007 De La Vina St., Santa Barbara • thepatiocafesb.com
4421 Hollister Avenue, Santa Barbara • Valspizza.com
102 E. Yanonali St., Santa Barbara • 2840 De La Vina St., Santa Barbara • validationale.com
2611 De La Vina St., Santa Barbara • yellowbellytap.com
You can find the full menu out on stands June 25. If you’d like to receive updates about our food weeks, you can do so by subscribing to our Extra! Newsletter here.
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