Sandwich Week is Coming!

Sandwich Week will run June 25 to July 1, 2026. Be sure to check back here for the link to our full menu once Sandwich Week is on the stands!

Below is a list of participating restaurants for 2026. You can stay up to date on when our food weeks are coming, how to enter to win a gift card to a participating restaurant, and more by subscribing to our Extra! Newsletter here.


1404 De La Vina St., Santa Barbara • bistroamasa.com

5650 Calle Real, Goleta • cayarestaurant.com

1905 Cliff Dr., Santa Barbara • sbcornertap.com

170 Aero Camino, Goleta. • cristinosbakery.com

1315 Anacapa St., Santa Barbara • 5392 Hollister Ave., Goleta • crushcakes.com

149 S Turnpike Rd., Santa Barbara • davesdogs805.com

4203 State St., Santa Barbara • dutchgardenrestaurant.com

524 Chapala St., Santa Barbara • jewishsantabarbara.org/deli/

38 W. Victoria St. Ste. 102, Santa Barbara • fresco-sb.com

12 W. Figueroa St., Santa Barbara • ginospizzapies.com

113 State St., Santa Barbara • goodlandwaffles.com

3987 State St. at Five Points, Santa Barbara • follow on instagram for updates @haasicecream

15 East Figueroa St., Santa Barbara • shophookandpress.com

6553 Pardall Rd., Isla Vista • ivdelimart.com

199 S Turnpike Road, Ste 104, Santa Barbara • davesdriphouse.com

282 Orange Ave., Goleta • jonesysfriedchicken.com

1819 Cliff Dr., Santa Barbara • 711 Chapala St., Santa Barbara • 401 E Haley St., Santa Barbara • 199 S Turnpike Rd. #101, Goleta • 5696 Calle Real, Goleta • lighthousecoffeesb.com

315 Meigs Rd., Santa Barbara •  mesaburger.com

1826 Cliff Dr. Suite A, Santa Barbara • missioncitysandwichshop.com

129 E Anapamu St., Santa Barbara • noescafesb.com

18 W. Figueroa St., Santa Barbara • nortonsdeli.com

834 Santa Barbara St, Santa Barbara • 1014 Coast Village Rd, Montecito • 5666 Calle Real, Goleta • 3569 Sagunto St, Santa Ynez • 2900 Grand Ave, Los Olivos • 475 First St, Solvang • eatpanino.com

811 State St. Ste. D, Santa Barbara • poke.house

38 W. Victoria St., Santa Barbara • quesmokeshack.com

6985 Santa Felicia Dr., Goleta • iceinparadise.org/rinkside-cafe

7127 Hollister Ave. Ste. 18, Goleta • sbfish.com

515 State Street, Santa Barbara • sbpizzahouse.com

220 Gray Ave., Santa Barbara • 5112 Hollister Ave., Goleta • shalhoob.com

185 S Patterson St., Santa Barbara • 10 E Carrillo St., Santa Barbara • 3534 State St., Santa Barbara • 205 Santa Barbara St., Santa Barbara • southcoastdeli.com

5 W. Canon Perdido, Santa Barbara • theblueowlsb.com

6990 Marketplace Dr., Goleta • 361 Hitchcock Way, Santa Barbara • thenaturalcafe.com

3007 De La Vina St., Santa Barbara • thepatiocafesb.com

4421 Hollister Avenue, Santa Barbara • Valspizza.com

102 E. Yanonali St., Santa Barbara • 2840 De La Vina St., Santa Barbara • validationale.com

2611 De La Vina St., Santa Barbara • yellowbellytap.com

You can find the full menu out on stands June 25. If you’d like to receive updates about our food weeks, you can do so by subscribing to our Extra! Newsletter here.

Thu Jun 11, 2026 | 21:06pm
https://www.independent.com/2026/06/11/sandwich-week-2026/

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