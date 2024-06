Recordatorio: Construcción para las Líneas Interinas de la Avenida Hollister Comienza Esta Noche

GOLETA, CA, 24 de Junio, 2024 – La construcción del Proyecto de trazado interino de Hollister Avenue comienza esta noche, 24 de junio en la Avenida Hollister entre las Avenidas Fairview y Kinman. El trabajo de rectificado se llevará a cabo durante la noche (de 8:00 p.m. a 6:00 a.m.) el lunes 24 de junio y el martes 25 de junio. Una vez que se complete el trabajo de rectificado, la pavimentación nocturna está programada para el miércoles 26 de junio y el jueves. 27 de junio (8:00 p.m. – 06:00 a.m.). Los trabajos están previstos durante la jornada del viernes 28 de junio de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. para permitir que las cuadrillas eleven pozos de registro y válvulas a la nueva elevación de la carretera. Actualmente no hay trabajo programado para el sábado 29 de junio ni el domingo 30 de junio.

