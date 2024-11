Colecta de sacos de dormir para personas sin hogar

Se aceptan donaciones durante el horario regular de oficina de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes en las oficinas del Defensor Público de todo el condado. La oficina de Santa Bárbara está ubicada en: 1100 Anacapa Street. La oficina de Santa María está ubicada en 312-P East Cook Street, Edificio A. La oficina de Lompoc está ubicada en 115 Civic Center Plaza. Las donaciones físicas se pueden hacer hasta las 5 p.m. del lunes 2 de diciembre. También se aceptan donaciones financieras para la compra de sacos de dormir y ropa interior nuevos, y son deducibles de impuestos a través de la asociación del Defensor Público con Northern Santa Barbara County United Way. Las donaciones financieras se pueden hacer a través del portal de donaciones en línea de United Way-AmeriCorps Enlace de donación de United Way – AmeriCorps . Al hacer su contribución, por favor, agregue “Sleeping Bag Drive” en la sección de comentarios para asegurarse de que su regalo apoye directamente esta iniciativa. Su donación deducible de impuestos ayudará a proporcionar calor a los que lo necesitan. No se aceptarán donaciones de artículos en la oficina de Northern Santa Barbara United Way.

