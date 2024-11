Las luces navideñas brillan en Old Town después del evento de celebración LUCES, CÁMARA Y A CAMINAR

Ed Holdren, quien ha sido miembro del Club de Leones durante 38 años y es el Coordinador del Desfile Navideño de Old Town Goleta, dijo que esto no hubiera sido posible sin el generoso apoyo de la Organización del Centro Comunitario de Goleta Valley (GVCC). Dijo: “Las luces serán una adición positiva al espíritu navideño de Old Town Goleta”. Ed también aplaudió el Club de Leones de Goleta Santa Barbara por sus 80 años apoyando diferentes esfuerzos en Goleta. El Club de Leones está buscando voluntarios para el Desfile Navideño de Goleta el 7 de diciembre. Para obtener más información e inscribirse, visite GoletaHolidayParade.org .

GOLETA, CA, November 8, 2024 – Las luces navideñas están ENCENDIDAS en Old Town Goleta y cerca de 200 miembros de la comunidad se reunieron anoche, 7 de noviembre, frente al Centro Comunitario de Goleta para celebrar el momento histórico. Diecinueve postes de luz envueltos en coloridas guirnaldas con luces de estrellas fugaces se alinean ahora en la Avenida Hollister para la temporada navideña y serán una gran adición al Desfile Navideño de Old Town Goleta que se realizará el sábado 7 de diciembre a las 6:00 p.m. La ciudad de Goleta celebró un evento de LUCES, CÁMARA y A CAMINAR para darle la bienvenida a las luces de Old Town y dar inicio a la temporada de GoodLandGoodShopping .

