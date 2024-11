La Ciudad de Santa Bárbara reconocida por su excelencia en la elaboración de informes financieros

La Government Finance Officers Association of the United States and Canada (GFOA) concedió a la Ciudad de Santa Bárbara el Certificado de Logro a la Excelencia en la Información Financiera por su Informe Financiero Integral Anual (ACFR) correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2023.

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.