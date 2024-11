Aviso General de Lluvia Para las Playas del Condado

Para minimizar los posibles riesgos para la salud y la seguridad, se recomienda que la gente no nade, no juegue y no surfee en el océano y los arroyos durante y durante al menos tres días después de un evento de lluvia. Se recomienda a los que vayan a la playa que eviten las zonas cercanas a los desagües de las tuberías y los arroyos que entran en el océano después de un episodio de lluvias, ya que la escorrentía de las aguas pluviales puede contener altos niveles de bacterias y contaminantes.

