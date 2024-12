El Condado de Santa Bárbarba se Une a Fundación Bissel Pet Durante Evento para Vaciar Refugios de Animales Hasta 17 de Diciembre

El evento Empty the Shelters de BISSELL Pet Foundation es el mayor evento de adopción financiado del país. Este evento para salvar vidas comenzó en 2016 con el objetivo de animar a más familias a elegir la adopción. Más de 300,000 mascotas han encontrado hogares amorosos desde su inicio. Empty the Shelters es el programa más grande de BISSELL Pet Foundation, asociado con 800 organizaciones de bienestar animal en 48 estados y Canadá para reducir las tarifas de adopción. Para obtener más información sobre cómo adoptar o donar a Empty the Shelters, visite www.bissellpetfoundation.org/empty-the-shelters .

