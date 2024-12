2024 Condado de Santa Barbara Calendario de cierres por días festivos

Departamento de Bomberos Las oficinas centrales no estarán abiertas al público durante el cierre por vacaciones; sin embargo, las estaciones y los servicios de emergencia permanecerán operativos 24 horas al día, 7 días a la semana. Planificación y Desarrollo Los mostradores de construcción y planificación permanecerán cerrados del 24 de diciembre de 2024 al 1 de enero de 2025. Las oficinas volverán a abrir el 2 de enero de 2025. El último día para presentar solicitudes en 2024 será el miércoles 18 de diciembre de 2024 antes de las 5 p.m. (PST). Tanto el sistema de permisos en línea del Condado como el portal de pagos Accela Citizen Access (ACS por sus siglas en inglés), se cerrarán en ese momento y volverán a estar operativos el 2 de enero de 2025, a las 8 a.m. (PST). Cumplimiento de las fechas límite durante el cierre Teniendo en cuenta el cierre por vacaciones y el cierre de ACS, cualquier fecha límite que se produzca durante el cierre (a partir del 18 de diciembre de 2024 a las 5 p.m.), incluida la presentación de recursos, se prolongará automáticamente hasta el 2 de enero de 2025. Probation La Oficina de Menores de Santa María permanecerá cerrada; el personal estará disponible para ayudar a los clientes menores en la ubicación de Santa María Centerpointe. Todas las demás oficinas, incluidos los Centros de Informes y Recursos, abrirán los días 26 y 27 de diciembre y el 30 de diciembre de 8 a.m. a 5 p.m. con personal limitado. Las oficinas estarán abiertas de 8 a.m. – 3 p.m. el 24 y 31 de diciembre. Oficina del Defensor del Pueblo Abierto los días 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 8 a.m. – 2 p.m. con personal limitado en Santa Barbara y Santa Maria, pero los teléfonos están disponibles de 8 a.m. – 5 p.m. La Oficina de Lompoc y de Menores estará abierta con cita previa, pero los teléfonos están disponibles de 8 a.m. – 5 p.m. Departamento de Salud Pública – Centros de atención sanitaria de Carpinteria, Franklin, Lompoc, Santa Barbara y Santa Maria: abiertos de 8 a.m. a 5 p.m. los días laborables. – Servicios Infantiles de California (CCS): Cerrado. – Unidades de Terapia Médica- Lompoc, Santa Barbara, Santa Maria: Cerrado. – Farmacia: Abierta de 8 a.m. a 5 p.m. los días laborables con personal limitado. – Servicios de Salud Ambiental: Cerrado; de guardia para emergencias. – Mujeres, bebés y niños (WIC): Abierto los días laborables con personal limitado. – Servicios médicos de urgencia: Cerrado; de guardia para emergencias. – Servicios para animales: Abierto de 10 a.m. a 5 p.m. con personal limitado; cerrado el lunes 30 de diciembre. – Registro Civil: Abierto de 8 a.m. a 11:30 a.m. los días laborables. – Control y Prevención de Enfermedades: Abierto de 8 a.m. – 5 p.m. con personal limitado. – Laboratorio de Salud Pública: Abierto de 8. a.m. – 5. p.m. con personal limitado. – Salud Materno Infantil y Adolescente: Abierto de 8 a.m. – 5 p.m. con personal limitado. – Administración de Salud Pública: Abierto de 8 a.m. – 5 p.m. con personal limitado. Departamento de Obras Públicas Las oficinas administrativas del condado permanecerán cerradas durante el cierre por vacaciones. • Recuperación de Recursos y Gestión de Residuos: Las oficinas permanecerán cerradas. Las estaciones de transferencia, el vertedero de Tajiguas y Laguna Sanitation permanecerán abiertos. • Transporte: Oficinas y Permisos / Construcción estarán cerradas. Mantenimiento permanecerá abierto con un equipo modificado. • Recursos hídricos: Las oficinas estarán cerradas. Mantenimiento de Control de Inundaciones permanecerá abierto con un equipo modificado. • Encuestador: Abierto los días 26, 27, 30 y 31 de diciembre de 8 a.m. a 5 p.m. Los clientes pueden acudir a la oficina con cita previa de 9 a.m. a 12 p.m. Oficina del Sheriff La Oficina del Sheriff permanecerá operativa 24 horas al día, 7 días a la semana. Departamento de Servicios Sociales Abierto en horario comercial los días 26, 27, 30 y 31 de diciembre. Todas las oficinas del Condado volverán a abrir el jueves 2 de enero de 2025. El Condado de Santa Barbara les desea unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo.

Secretaria del Registro Civil, Asesor y Elecciones Todas las oficinas de la Secretaría Judicial cerrarán el 24 de diciembre a mediodía. • El Registro Civil de Santa Barbara (1100 Anacapa Street Hall of Records, Santa Barbara, CA 93101) estará abierto desde el jueves 26 de diciembre de 2024 hasta el martes 31 de diciembre de 2024 de 8 a.m. a 4:30 p.m. Las bodas exprés NO estarán disponibles durante este período. • Santa Maria Clerk-Recorder, 511 E. Lakeside Parkway, Suite 115 estará cerrado del 25 de diciembre de 2024 al 1 de enero de 2025.

