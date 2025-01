Celebre la inauguración de 17 cargadores de vehículos eléctricos en el Ayuntamiento de Goleta ESTE jueves 23 de enero

GOLETA, CA, 21 de Enero, 2025 – Otro hito de la ciudad de Goleta está a punto de llegar y no queremos que te lo pierdas. Este jueves 23 de enero a las 9:30 a.m., se cortará la cinta verde para celebrar la apertura de 17 nuevos cargadores para vehículos eléctricos (EV) PowerFlex de nivel 2 en el Ayuntamiento de Goleta (130 Cremona Drive). Ven a escuchar por ti mismo qué tipo de impacto tendrá este proyecto tan esperado en nuestra comunidad. Esté presente cuando se corte la cinta verde para marcar la apertura oficial de un proyecto diseñado para que lo use el público, los empleados y la flota de carga de la ciudad. Después del corte de la cinta, habrá una demostración de cómo usar los cargadores. Se proporcionará interpretación en español y se servirán bebidas ligeras.

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.