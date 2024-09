El Mercado Agrícola Certificado de Santa Bárbara se traslada a una nueva ubicación el 28 de septiembre

SANTA BARBARA, CA – 10 de septiembre de 2024 La Ciudad de Santa Bárbara y la Asociación de Mercados Agrícolas Certificados de Santa Bárbara, Inc. (SBCFMA) se complacen en anunciar que a partir del 28 de septiembre de 2024, el Mercado Agrícola de los Sábados (Mercado) se llevará a cabo en la intersección de las calles State y Carrillo. Este Mercado semanal se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en la vía pública de la Ciudad a lo largo de la Calle Carrillo entre las Calles Chapala y Anacapa, y la Calle State entre las Calles Canon Perdido y Figueroa. Para dar cabida al Mercado, la calle Carrillo y el carril hacia el oeste en la calle Figuroa se cerrará al tráfico de vehículos los sábados de 6:00 am a 2:30 pm entre las calles Chapala y Anacapa. La calle State permanecerá abierta a peatones, ciclistas y vehículos de emergencia, y los ciclistas deberán caminar con sus bicicletas en el Mercado. El SBCFMA Mercado Agrícola de los Sábados se traslada después de un esfuerzo de divulgación de la comunidad robusta y la aprobación del Consejo de la Ciudad para seleccionar el estacionamiento Cota para la nueva y muy necesaria estación de policía de Santa Bárbara. “La nueva ubicación del Mercado no sólo preserva la vibrante experiencia del Mercado, sino que también mejora la accesibilidad para los residentes y visitants”, dijo Sam Edelman, Gerente General de SBCFMA. “Estamos comprometidos a garantizar una transición sin problemas y creemos que este traslado fortalecerá la conexión entre nuestros agricultores locales y el corazón de Santa Bárbara.” Para obtener un mapa de la reubicación del Mercado, estacionamiento público, estacionamiento para bicicletas, ubicaciones de baños, Centro de Tránsito Metropolitano, y paradas de autobús cercanas, por favor vea: Mapa del Mercado Agrícola de los sábados

