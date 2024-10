El Consejo Ambiental Comunitario y el Condado reciben USD 1,625 millones para apoyar la resiliencia climática en el norte del Condado

“En mi tiempo en la legislatura, he hecho que trabajar para reducir las emisiones climáticas a través de la legislación y trabajar en invertir en soluciones proactivas y mitigaciones al cambio climático sean prioridades”, dijo la Senadora Monique Limón. “Por eso, me enorgullece asociarme con el Consejo Ambiental Comunitario y el Condado de Santa Bárbara para entregar no solo fondos críticos que apoyarán los esfuerzos de resiliencia climática de nuestra comunidad, sino también apoyar a vecindarios con recursos insuficientes que enfrentan la peor parte de la crisis climática”.

