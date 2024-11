Vuelve el Concurso de Decoración de Ventanas del Desfile Navideño de Goleta

GOLETA, CA, 13 de Noviembre, 2024 – Ahora que Old Town Goleta tiene luces navideñas por primera vez, es el momento perfecto para anunciar el regreso de otra excelente manera de ayudar a transformar la Avenida Hollister en un lugar mágico para las fiestas y para el próximo desfile navideño de Old Town Goleta el 7 de diciembre a las 6:00 p.m. ¡La Ciudad solicita que los negocios escaparates a lo largo de la ruta del desfile (Avenida Hollister de Orange hasta Kinman) participen en el 2º Concurso Anual de Decoración de Ventanas del Desfile Navideño de Old Town Goleta! El año pasado, más de 20 empresas participaron en el primer concurso de decoración de escaparates, en el que la panaderia Goleta Bakery se llevó a casa el primer premio y Paper Alley y GoodLand BBQ recibieron menciones honoríficas. Este año, esperamos que participen aún más negocios. ¿Quiénes serán los ganadores?

Click to print (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on X (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.