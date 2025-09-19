Nuevos cambios federales y estatales afectan quién puede ser atendido en los centros de salud del condado

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) – A medias de cambios federales y estatales en evolución, County Health está contratando con proveedores locales para asegurar una transición fluida del cuidado médico de los pacientes afectados. Un cambio federal reciente pretende designar a los Centros de Salud Federalmente Calificados (FQHC, por sus siglas en inglés) como un beneficio federal al público. Los cinco Centros de Salud de County Health caen bajo esta designación. Aunque los Centros de Salud de County Health siempre han seguido los requisitos de Medi-Cal para la verificación de elegibilidad de paciente, esta nueva designación significaría que los propios centros quedan prohibidos de atender a pacientes identificados por Medi-Cal como de situación inmigratoria insatisfactoria.

County Health colabora estrechamente con CenCal Health, administrador regional de plan de salud, para apoyar el proceso de la transición de los pacientes afectados a nuevos proveedores de cuidado médico para el 1 de enero de 2026. Los pacientes a los que se les reasignará un proveedor de atención médica primaria recibirán una carta de County Health con información sobre cómo transferirse a un nuevo proveedor y cómo obtener copias personales de sus registros médicos. CenCal Health también mandara una carta con información adicional sobre como conectarse con un nuevo proveedor. La prioridad del Condado es proporcionar planes de transición y recursos que aseguren la continuidad del cuidado y minimicen cualquier interrupción a los servicios clínicos.

Para los pacientes que no están inscritos en un plan de atención médica administrada, su elegibilidad se determinará mediante un proceso de verificación estándar. County Health empezará a implementar los nuevos requisitos para todo paciente el 1 de enero de 2026 para alinearse con el día en que empiezan los cambios para Medi-Cal y para proveer a los pacientes con el tiempo adecuado para la transición de cuidado médico.

Para mantener la continuidad del cuidado médico, County Health proporcionará a los pacientes una lista de proveedores alternativos. Se alentará a los pacientes a que se comuniquen directamente con estos proveedores para establecer la atención y programar las citas según sea necesario.

Aunque existe un litigio en relación con el cambio federal y una orden judicial en Califiornia para detener la implementación del cambio federal, actualmente no hay ninguna garantía de cuánto tiempo durará la orden judicial. Comenzar ahora el proceso de transición de los pacientes garantiza la continuidad de la atención y les da a los pacientes el control de sus decisiones médicas para que tengan tiempo de elegir un proveedor.

Estos cambios afectaran significativamente al presupuesto de County Health debido a la pérdida de ingresos de los pacientes que ya no podrán ser atendidos en los Centros de Salud de County Health. Un presupuesto de County Health actualizado se presentará ante la Junta de Supervisores el 7 de octubre de 2025, para discutir los despidos previstos y la eliminación de puestos presupuestados.

“Este es un cambio difícil de hacer. No es una decisión que hayamos tomado a nivel local, pero nuestro principal objetivo es seguir atendiendo a nuestros pacientes. Reconocemos la preocupación y las dificultades que esto pueda causar, “, dijo Mouhanad Hammami, Director del Departamento de Salud del Condado. “Estamos haciendo todo lo posible para que la atención de los pacientes afectados sea lo más fluida posible.”