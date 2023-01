Goleta Beach Park Closed Due to Local Storm Emergency 

(Santa Barbara, Calif.) — Goleta Beach Park Closed for Emergency Operations

Santa Barbara County has closed public access to Goleta Beach Park at Sandspit Road due to emergency beach nourishment operations. Operations began on January 11 and will continue as needed until facilities have been cleared. Work will occur 24 hours a day, seven days a week for approximately the first ten days. This will help to complete the process sooner, protect the communities below impacted basins and minimize beach closures. Large rocks and debris from basins below the Cave and Thomas Fire burn areas will be sorted from the basin material before it is transferred to the beach.

On Monday, January 9, 2023, Santa Barbara County proclaimed a local emergency due to the January 2023 Storm impacts. Goleta Beach Park is an active emergency response site under this declaration and state and federal emergency declarations. Beach nourishment operations are conducted through emergency permits from state and federal agencies. Flood Control staff will take sediment samples from the debris basins and ocean water samples during operations. Weekly reports with information on sediment sampling results are sent to regulatory agencies. Beach nourishment operations have also protected Goleta Beach Park from further erosion by creating a wide shore near, and adjacent to, the location of the sediment deposit.

For public safety, access to the Obern Trail path will be open to commuters. Please do not use the path for recreational use. Commuters should not stop for any reason as they traverse the trail within the park.

For more information on the County’s response to the local emergency, visit readysbc.org.

El Parque de la Playa de Goleta Se Cierra a Causa de la Emergencia de la Tormenta Local

(Santa Bárbara, California) — El Parque de la Playa de Goleta se cierra por Operaciones de Emergencia del Condado de Santa Bárbara ha cerrado el acceso público al Parque de la Playa de Goleta en Sandspit Road debido a las operaciones de emergencia de depósito de sedimentos en la playa. Las operaciones comenzaron el 11 de enero y continuará según sea necesario hasta que las instalaciones han sido despejadas. Se trabajará 24 horas al día, siete días a la semana, durante aproximadamente los diez primeros días. Esto ayudará a completar el proceso antes, proteger a las comunidades por debajo de las cuencas afectadas y reducir al mínimo el cierre de playas. Las rocas grandes y los escombros de las cuencas situadas bajo las zonas quemadas de los incendios de Cave y Thomas se separarán del material de las cuencas antes de trasladarlo a la playa.

El lunes 9 de enero de 2023, el Condado de Santa Bárbara proclamó una emergencia local debido a los impactos de la tormenta de enero de 2023. El Parque de la Playa de Goleta es un sitio activo de respuesta de emergencia bajo esta declaración y las declaraciones de emergencia estatales y federales. Las operaciones de alimentación de la playa se llevan a cabo a través de permisos de emergencia de las agencias estatales y federales. El personal de Control de Inundaciones obtendrá muestras de sedimentos de las cuencas de escombros y muestras de agua del océano durante las operaciones. Se envían informes semanales con información sobre los resultados del muestreo de sedimentos a los organismos reguladores. Las operaciones de depósito de sedimentos también han protegido Goleta Beach Park de una mayor erosión mediante la creación de una amplia orilla cerca y adyacente a la ubicación del depósito de sedimentos.

Por razones de seguridad pública, el acceso al sendero Obern Trail estará abierto a los usuarios. Por favor, no utilice el camino para uso recreativo. Los usuarios no deben detenerse por ningún motivo mientras recorren el sendero dentro del parque.

Para más información sobre la respuesta del Condado a la emergencia local, visite readysbc.org.