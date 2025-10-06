El Condado de Santa Barbara Organiza Sesiones de Participación Comunitaria sobre Desvió de Justicia para Adultos

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.)– El condado de Santa Barbara invita a los miembros de la comunidad a brindar su opinión sobre los programas de desvió de justicia para adultos – iniciativas que ofrecen alternativas a la cárcel centradas en la responsabilidad, el tratamiento y el apoyo. Estas sesiones serán facilitadas por RDA Consulting en nombre del Condado para apoyar un esfuerzo de planificación estratégica más amplio con el objetivo de desarrollar una estrategia de desvió coordinada, basada en datos y receptiva a la comunidad.

Se alienta a los miembros de la comunidad a asistir en persona o virtualmente para compartir sus perspectivas y ayudar a garantizar que las voces de las personas directamente afectadas por el sistema de justicia sean incluidas en la definición de las prioridades de desvió del Condado. Las sesiones están programadas de la siguiente manera:

Santa Barbara – 21 de octubre, 2025, a las 4:00 p.m. (Ingles)

Santa Barbara Eastside Library, Sala MLK

1102 E. Montecito St., Santa Barbara, CA 93103

Lompoc – 22 de octubre, 2025, at 11:00 a.m. (Ingles & Español)

Veterans Memorial Building, Sala de Conferencia

100 E. Locust Ave., Lompoc, CA 93436

También disponible solo en español por Zoom

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81359694265 (Meeting ID: 813 5969 4265)

Santa Maria – 22 de octubre, 2025, at 3:00 p.m. (Ingles & Español)

Santa Maria Central Library, Learning Center Room

421 S. McClelland St., Santa Maria, CA 93454

También disponible solo en español por Zoom

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81053449774 (Meeting ID: 810 5344 9744)

Virtual Session – 27 de octubre, 2025, at 11:00 a.m. (Ingles)

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/87348340160 (Meeting ID: 873 4834 0160)

Para más información sobre el departamento de Libertad Condicional del Condado de Santa Barbara, vaya a http://www.sbprobation.org.