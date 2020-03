Additional Information Santa Barbara Police Department to Deploy “Limited In-Person” Service Model

Many law enforcement agencies across the state are adjusting their methods of serving the public in an effort to limit potential person-to-person transmission during the current viral pandemic.

The Department will continue to protect the public and our employees by adopting a “limited in-person” service model.

As always, officers will respond to in-progress calls where public safety is at risk. The Department defines Emergency Calls as “an emergency when there is an immediate threat to life or serious property damage, and the timely arrival of public safety assistance is of the upmost importance.” These remain our highest priority.

There are also calls for service that are sensitive in nature, which might not fall under the “Emergency Calls” category, but could still require an officer to take an in-person report. The Department will respond to calls for service any time of the day or night when a Combined Communication Center Supervisor, Watch Commander or Sergeant determines that an in-person response is appropriate.

A majority of crime reporting is often considered “Non-Emergency.” The Department defines Non-Emergency calls as “a call where there is no immediate or potential threat to life or property.” Those reports will be taken through our online reporting service, or by phone.

Our goal is to maintain the highest level of service, in coordination with the public, while we all do our part to serve both public safety and public health.

For all general inquiries to the Department, please look on-line or call:

File a Police Report: https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/police/online/report

Request a Copy of a Police Report: https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/police/online/report

Parking Citations: https://www.paymycite.com/santabarbara

Arrange for Property Release: call 805-897-2375 to make an appointment

To register 290PC / Arson / Gang: Call 805-897-2335 to make an appointment

Was your vehicle towed by Police: 805-897-2355

License a Pet: https://www.petdata.com/ or 877-816-6809

El Departamento de Policía de Santa Bárbara Iniciará Un Nuevo Modelo de Servicio “Contacto Limitado”

Por el estado de California, muchas agencias de aplicación de la ley están ajustando sus métodos de servicio al público en un esfuerzo a limitar la posible transmisión del Coronavirus de persona a persona durante la actual pandemia viral.

El Departamento seguirá protegiendo al público y a nuestros empleados por la adopción del nuevo modelo de servicio “Contacto Limitado”.

Como siempre, los oficiales responderán a las llamadas con situaciones activas donde la seguridad pública está en riesgo. El Departamento define las Llamadas de emergencia como “una emergencia cuando existe una amenaza inmediata a la vida o existe una amenaza de daños graves a la propiedad, y la llegada oportuna de asistencia de seguridad pública es de suma importancia”. Estas llamadas siguen siendo nuestras máximas prioridades.

También recibimos llamadas de servicio que son de categoría delicada, que podrían estar afurera de la categoría “Llamadas de Emergencia”, pero aún así, podrían requerir que un policia tome un informe (reporte) en persona. El Departamento responderá a las llamadas de servicio en cualquier momento del día o de la noche cuando un Supervisor del Centro de Comunicación Combinado, un Comandante de Vigilancia o un Sargento determine que una respuesta policial en persona es apropiada.

La mayoría de los informes de delitos se consideran “no de emergencia”. El Departamento define las llamadas que no son de emergencia como “una llamada donde no existe una amenaza (inmediata o potencial) para la vida o la propiedad”. Esos informes se tomarán a través de nuestro servicio de informes en línea o por teléfono.

Nuestro objetivo es mantener el más alto nivel de servicio, en coordinación con el público, mientras que todos hacemos nuestra parte en servicio a la seguridad pública y a la salud pública.

Para preguntas generales al Departamento, busque en línea o llame al:

Presentar un informe policial: https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/police/online/report

Solicitar una copia de un informe policial: https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/police/online/report

Citaciones / Infracciones de estacionamiento: https://www.paymycite.com/santabarbara

Liberación de Propiedad: llame al 805-897-2375 para hacer una cita

Para registrarse 290PC / Arson / Gang: Llame al 805-897-2335 para hacer una cita.

¿Su vehículo fue remolcado por la policía? 805-897-2355

Licencia para su mascota: https://www.petdata.com/ o 877-816-6809



