Entrevista exclusiva con la nueva superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara.

Get News In Your Inbox

More Like This

Please Wait Sign In or Subscribe

Please Wait Purchase this article for $0

“Al crecer, el no hablar inglés correctamente era un motivo de gran vergüenza”, manifestó Maldonado. “En aquellos días, no se te permitía hablar un idioma distinto al inglés, o inclusive decir que hablabas un idioma distinto al inglés, así que se me inculcó un sentimiento de vergüenza. Ahora, siento orgullo, y eso es lo que quiero que nuestros niños sientan también”.

×

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Username or Email Address Password Remember Me

Not a member? Sign up here.