S.B. Unified Board: Supports Black Student Demands

As we honor Juneteenth, the oldest celebration of the end of slavery, we are moving forward swiftly to support the demands of local black and other students of color. We have heard their calls for equality, justice, and the end to systemic racism within our district: from the thousands who marched to our district office, the hundreds who have sent emails, the dozens who spoke out at our last meeting, and the student leaders we met with for hours earlier this week. And now we are prepared to act.

At our next school board meeting on Tuesday, June 23, we will be taking action on each of the six demands, listed below. We are also voting to approve a Black Lives Matter resolution declaring racism as a public health emergency. We will meet again with student leaders following the meeting. We look forward to continuing the start of this honest dialogue with these students and others, one that is not meant to simply smooth things over but fundamentally make progress on eliminating the structural racism that for too long has created educational, economic, and social disparities in our District.

• We demand ethnic studies classes with culturally relevant curricula.

• We demand SBUSD implement equitable hiring practices and recruit culturally competent teachers of color for Ethnic Studies and all classrooms.

• We demand SBUSD have student resource officers complete bias training classes before being allowed to work on campus in addition to improved de-escalation training and protocols.

• We demand SBUSD publicly condemn the school to prison pipeline.

• We demand SBUSD allocate funds to rehabilitation and mental health services for at-risk youth as an alternative to probation and/or juvenile hall.

• We demand SBUSD adopt a resolution declaring racism as a public health emergency and allocate resources to implement restorative justice practices to deal with hate crimes.

For the Santa Barbara Unified School District Board of Education: Laura Capps, President; Jacqueline Reid, PhD, Board Vice President; Rose Muñoz, Board Clerk; Kate Ford, Board Member; Wendy Sims-Moten, Board Member

[Spanish translation]

Al rendir homenaje a Juneteenth, la celebración más antigua que conmemora el fin de la esclavitud, seguimos adelante para apoyar enérgicamente las exigencias de nuestros estudiantes locales negros y de color. Hemos escuchado el clamor por equidad, justicia, y derrocar el racismo sistémico en nuestro distrito: de las miles de personas que marcharon a nuestra oficina del distrito, de los cientos de personas que enviaron correos electrónicos, de las decenas de personas que hablaron en nuestra última sesión del Consejo de Educación, y de los líderes estudiantiles con quienes nos reunimos por horas durante esta semana. Y ahora estamos preparados para actuar.

En nuestra próxima reunión del Consejo de Educación a celebrarse este 23 de junio, estaremos tomando acciones respecto a cada una de las exigencias listadas abajo. También votaremos la aprobación de la resolución emitida por el movimiento Las Vidas Negras Importan declarando el racismo como una emergencia de salud pública. Nos reuniremos de nuevo con los líderes estudiantiles después de la sesión. Nos complace la perspectiva de continuar el inicio de este diálogo honesto con los estudiantes y demás personas, un diálogo que no únicamente tenga como objetivo solucionar problemas, sino además realizar progresos fundamentales para derrocar el racismo estructural que ha imperado por demasiado tiempo, ocasionando disparidades educativas, económicas y sociales en nuestro distrito.”

• Exigimos que se impartan clases de estudios étnicos con un programa académico culturalmente pertinente.

• Exigimos que el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara implemente prácticas de contratación equitativas y reclute maestros de color culturalmente competentes, tanto para estudios étnicos como para el resto de las aulas.

• Exigimos que el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara establezca el requisito de que los oficiales de recursos estudiantiles completen una capacitación en parcialidad implícita antes de que se les permita trabajar en las escuelas, además de capacitación y protocolos de de-escalamiento de violencia.

• Exigimos que el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara condene públicamente la trayectoria entre la escuela y la prisión.

• Exigimos que el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara adjudique fondos para la rehabilitación y servicios de salud mental para la juventud en riesgo, como una alternativa a la libertad condicional o el centro de detención juvenil.

• Exigimos que el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara emita una resolución declarando el racismo como una emergencia de salud pública, y destine recursos para la implementación de prácticas de justicia restaurativa para hacer frente a los crímenes motivados por el odio.

Consejo de Educación, Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara: Laura Capps, presidenta del Consejo; Dra. Jacqueline Reid, vicepresidenta del Consejo; Rose Muñoz, secretaria del Consejo; Kate Ford, miembro del Consejo; Wendy Sims-Moten, miembro del Consejo.