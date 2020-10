Alerta de Calidad del Aire para el Condado de Santa Bárbara

More Like This

CONDADO DE SANTA BARBARA, Calif. — El Public Health Department (Departamento de Salud Pública) del condado de Santa Barbara y el Air Pollution Control District (Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica) emitieron una Advertencia de Calidad del Aire que permanecerá en vigor hasta que mejoren las condiciones. Los incendios forestales a lo largo de todo California están produciendo muchísimo humo. Se trata de una situación dinámica y las condiciones de la calidad del aire se pueden deteriorar rápidamente. Sigua pendiente a las condiciones locales: www.ourair.org/todays-air-quality o fire.airnow.gov . Los niveles de humo y partículas, y las áreas afectadas, variarán. Si ve u huele humo en el aire, tenga cuidado y use el sentido común para proteger su salud y la de su familia. Todos, especialmente las personas con afecciones cardíacas o pulmonares, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños, deben limitar el tiempo que pasan al aire libre y evitar el ejercicio al aire libre cuando hay altas concentraciones de humo y partículas en el aire. Cuando la calidad del aire alcanza niveles que no son saludables y / o si ve u huele humo, recomendamos que todos: • Se dirigen adentro y permanezcan adentro, tanto como sea posible; • Eviten las actividades extenuantes al aire libre; • Cierren todas las ventanas y puertas que van al exterior para evitar que entre más humo en los interiores; • Eviten conducir cuando sea posible y use el modo “reciclar” o recircular para evitar que entre aire con humo en el automóvil; • Beban muchos líquidos para mantener húmedas las membranas respiratorias; y, • Si usted es un trabajador esencial y debe trabajar al aire libre durante condiciones de incendio forestal, el uso de una máscara N-95 debidamente ajustada dará protección Cuando el humo de los incendios forestales esté afectando su área, haga una “habitación de aire limpio” para mantener segura la calidad del aire interior. La mejor protección contra el humo de los incendios forestales es permanecer adentro tanto como sea posible cuando haya humo. Para obtener información sobre las diferentes formas de hacer una “habitación de aire limpio”, haga clic aquí. Guarderías, campamentos y actividades organizadas al aire libre.

