Otra Ronda de Suministros de Emergencia Que se Necesitan Urgentemente, Distribuidos por First 5 Santa Barbara County a Los Programas de Cuidado y Educación Temprana Que Sirven a Los Ninos de 0 a 5 Años

SANTA BARBARA, Calif. — En abril del 2020, First 5 Santa Barbara County se asoció con Children’s Resource and Referral of Santa Barbara County para comenzar a distribuir cientos de suministros esenciales a los proveedores de cuidado y educación temprana en todo el Condado de Santa Bárbara. El envío final de suministros de emergencia a través de First 5 está programado para su distribución el sábado 5 de diciembre del 2020 en las oficinas de Children’s Resource and Referral en Santa María y Santa Bárbara.

