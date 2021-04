El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Barbara Comienza a Implementar Gradualmente My Turn para las Citas de Vacunación

More Like This

Las clínicas de primera dosis a partir de ahora se publicarán a través del sitio web My Turn. Las personas que necesiten una segunda dosis recibirán un correo electrónico una semana antes de que les toque la segunda dosis. También pueden llamar al 2-1-1 y seleccionar la opción 4 una semana antes de la fecha de su segunda dosis si necesitan ayuda para programarla. Las personas que necesiten una segunda dosis no tendrán que registrarse en My Turn.

