Programa de Fondos de Alivio por COVID-19 para el Condado de Santa Barbara

La Santa Barbara Foundation se dedica a mejorar la calidad de vida en el condado de Santa Barbara para aquellos que viven, trabajan, juegan y visitan aquí. Al trabajar en asociación con individuos, organizaciones de la comunidad, no lucrativas y de gobierno, deseamos enfocarnos en las necesidades más desafiantes de nuestra comunidad. Reconociendo que nuestro trabajo depende de la fortaleza del sector no lucrativo, estamos comprometidos a su salud y vitalidad. Casi cada una de las organizaciones no lucrativas del Condado de Santa Barbara y los proyectos esenciales de la comunidad han sido apoyados por la Foundation durante su historia de 94 años. La Foundation conecta a aquellos que donan a los están necesitados – y a todos aquellos que sueña con comunidades más fuertes. Para aprender más, por favor visite SBFoundation.org y SBF COVID-19 Impact Report para aprender más sobre nuestro trabajo durante la pandemia.

