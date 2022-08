Hoy se realizará una quema prescrita de capacitación de la VSFB

More Like This

QUÉ: El Departamento de Bomberos de la Vandenberg Space Force Base (Base de la Fuerza Espacial Vandenberg; por sus siglas en inglés, VSFB) realizará una quema prescrita con fines de capacitación de aproximadamente 100 acres (40 ha) de pastizales. CUÁNDO: 1 de agosto. La quema comenzará el lunes y abarcará 6 días durante la ventana de quema, la cual finalizará el 2 de septiembre. Según las condiciones, es posible que las operaciones de quema se realicen o no se realicen en días consecutivos. Si la quema no se realiza en días consecutivos, se distribuirá otro comunicado para los medios el día anterior. Las operaciones de quema se realizarán los días en los que estén permitidas. DÓNDE: La quema prescrita sucederá cerca de Watt Road, en la base. POR QUÉ: Normalmente, las quemas prescritas, o planificadas, son menos intensas que los incendios forestales. Estas pueden ayudar a prevenir la propagación de los incendios forestales y disminuir el impacto en las cuencas, que puede causar pérdida del suelo y sedimentación. La quema se llevará a cabo cuando las condiciones meteorológicas sean muy favorables para desviar el humo de los centros poblacionales. QUIÉN: Este proyecto de quema está planificado por el Departamento de Bomberos de la VSFB junto con el Air Pollution Control District (Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica; por sus siglas en inglés, APCD) del condado de Santa Barbara y la California Air Resources Board (Junta de Recursos del Aire de California) para minimizar el impacto en la calidad del aire de las comunidades circundantes. El personal del APCD del condado de Santa Barbara analizó el Plan de Gestión del Humo y estipuló condiciones para minimizar el impacto del humo en dicho condado. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA LA SALUD: Si huele humo, tome medidas de precaución y use el sentido común para reducir los efectos perjudiciales en la salud limitando las actividades al aire libre. Si huele o ve humo en su área, evite las actividades extenuantes al aire libre y permanezca dentro de su casa u otros recintos tanto como sea posible. Estas precauciones son de especial importancia para los niños, los adultos mayores y las personas que tienen afecciones cardíacas y pulmonares. Si es sensible al humo, evalúe la posibilidad de irse a otro lugar temporalmente y cerrar todas las puertas y ventanas el día de las quemas. Algunos de los síntomas de la exposición al humo son tos, sibilancias, falta de aliento o dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho, náuseas y cansancio o mareo inusuales. Tenga cuidado cuando maneje cerca de las quemas prescritas. Se instalará cerca un monitor de aire portátil para controlar las condiciones de la calidad del aire. Esta quema depende de que las condiciones meteorológicas y de calidad del aire sean favorables para dispersar el humo. Si las condiciones no son las deseadas, se reprogramará la quema. Para ver un mapa de las quemas prescritas en todo el estado y consultar otra información, diríjase al sitio web del Prescribed Fire Information Reporting System (Sistema de Reportes de Información sobre Quemas Prescritas; por sus siglas en inglés, PFIRS): https://ssl.arb.ca.gov/pfirs/firm/firm.php

