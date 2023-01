Cierre de los Sitios de Prueba de LHI Optumserve en Santa Maria Fairpark y Goleta (Direct Relief)

More Like This

El tratamiento gratuito COVID-19 está disponible para personas de alto riesgo de 12+ años de edad y es muy recomendable para prevenir enfermedades graves u hospitalización. Si su prueba de COVID-19 es positiva, hable con su proveedor de atención médica para saber si debe recibir tratamiento. Los residentes de California que no tienen seguro, no tienen un proveedor de atención médica o no pueden comunicarse con su médico dentro de las 24 horas pueden acceder a tratamiento gratuito a través de telesalud en Sesame o COVID-19 Treatment and Telehealth . .

