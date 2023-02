Seguridad para Mascotas en Clima Invernal

More Like This

Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCAS) quiere recordarle al público los peligros del clima invernal para nuestros amigos peludos, ya que se esperan intereses para los próximos días con lluvia, fuertes vientos y condiciones heladas. No vemos este clima a menudo, y nuestras mascotas pueden no estar preparadas para ello. SBCAS busca que el público asuma la responsabilidad de mantenera los miembros de su familia de cuatro patas seguros y cálidos durante este clima frío. El clima frío, al igual que el clima cálido, puede representar serias amenazas para la salud de sus mascotas, y es un crimen no protegerlas.

