Hoy es el Día Nacional del Registro de Votantes

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El 15 de septiembre de 2026 es el Día Nacional del Registro de Votantes, y es un gran recordatorio para verificar su estado de registro de votante y registrarse para emitir su voto.



Tomarse el tiempo ahora para asegurarse de que su información sea correcta, incluyendo que su domicilio residencial y su dirección postal estén actualizados, ayudará a garantizar un proceso de votación sencillo y sin contratiempos en las próximas Elecciones Generales que se llevarán a cabo el martes 3 de noviembre de 2026. El último día para registrarse para votar en esta próxima elección es el 19 de octubre de 2026.

“La Oficina del secretario a cargo del Registro de Votantes del Condado de Santa Bárbara está aquí para ayudar a que el proceso de votación sea sencillo”, señaló Joe Holland, secretario a cargo del Registro de Votantes del Condado de Santa Bárbara. “Registrarse para votar o verificar que su registro de votante sea exacto es fundamental”.

Para ser elegible para votar, la persona debe ser ciudadana de los Estados Unidos y tener al menos 18 años de edad el día de la elección. Los votantes pueden verificar la exactitud de los datos de su registro electoral, incluyendo su dirección residencial y postal, en el sitio web de la Secretaría de Estado de California o en el sitio web de la Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara: sbcvote.com. Para modificar direcciones y realizar otras actualizaciones en el registro de votantes, o para que los ciudadanos elegibles se registren para votar, visite https://registertovote.ca.gov/.

Si prefiere registrarse para votar utilizando un formulario en papel, puede encontrar tarjetas de registro de votantes en diversos lugares, como oficinas electorales, la mayoría de las oficinas de correos y bibliotecas públicas. Las tarjetas pueden ser devueltas, sin franqueo, a la Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara.

La Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara cuenta con tres ubicaciones para atender a los votantes:

Oficina Principal Electoral de Santa Bárbara (Santa Barbara Elections Main Office) (4440-A Calle Real) Lunes a viernes, de 8 a. m. a mediodía y de 1 p. m. a 5 p. m. A partir del 5 de octubre: lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p .m. y el sábado 31 de octubre de 8 a. m. a 2 p. m.

Sucursal de la Oficina Electoral de Santa María (Santa Maria Elections Branch Office)(511 Lakeside Parkway, Ste. 134)

A partir del 5 de octubre: lunes a viernes, de 8 a. m. al mediodía y de 1 p. m. a 5 p. m., y el sábado 31 de octubre de 8 a. m. a 2 p. m. Antes del 5 de octubre, las tarjetas de registro de votantes se pueden recoger en la Oficina del secretario del Registro del Condado en Santa María, ubicada justo pasando el control de seguridad en 511 Lakeside Parkway.



Puede comunicarse con la Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara en sbcvote.com o llamando al 800-722-8683.