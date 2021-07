Future Leaders of America: ¡Bienvenida, Gloria Soto!

More Like This

Gloria Soto nació, creció y se educó en Santa María. Ella es hija de una pareja inmigrante y trabajadora agrícola. Su madre y padre hicieron numerosos sacrificios para asegurarse de que ella tuviera una vida mejor. Gloria aprovechó las oportunidades que le brindó su familia y su comunidad; ella es una orgullosa ex participante de Future Farmers of America y ex-alumna de Future Leaders of America (FLA). Gloria ha dedicado su joven carrera profesional a promover el acceso a la salud sexual y reproductiva en la Costa Central. Desde 2011, Gloria ha servido en varios puestos en Planned Parenthood California Central Coast (PPCCC), incluyendo en el departamento de educación, asuntos públicos y desarrollo y recaudación de fondos. Como directora de asuntos públicos de PPCCC, recientemente trabajó para ampliar el acceso a la atención de salud reproductiva de calidad, incluyendo el aborto seguro y legal, a través de la participación de la comunidad y las políticas públicas. Su compromiso con su comunidad también la ha llevado a servir en las juntas directivas de organizaciones comunitarias. Gloria sirvió cuatro años en la Junta Directiva de FLA, una de las organizaciones Latinx más grandes de la región que se dedica a servir a jóvenes que residen en el estado de California. Soto también forma parte de la Junta Directiva de The Fund for Santa Barbara. Soto fue elegida en 2018 como parte de la ola nacional de mujeres jóvenes de color que buscan llevar representación a los gobiernos locales. Ella es la primera concejal en ser elegida bajo el nuevo sistema de elección por distritos de Santa María y, a los 29 años, hizo historia al ser la mujer más joven elegida como concejal. Gloria es la sexta mujer en ser elegida para servir en el Concejo Municipal de Santa María.

