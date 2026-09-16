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El 15 de septiembre de 2026, alrededor de las 9:30 p. m., dos oficiales de la policía de Santa Bárbara, en sus propios vehículos policiales, respondieron a una solicitud urgente de refuerzos inmediatos en la cuadra 500 de State Street.

Los dos oficiales, con las luces y las sirenas activadas, colisionaron en la intersección de East Cota Street y Anacapa Street.

Al llegar al lugar del accidente, los oficiales constataron que ambos resultaron heridos y fueron trasladados a la sala de emergencias del Hospital Cottage para recibir atención médica.

Debido a la gravedad de la colisión, el Departamento de Policía de Santa Bárbara solicitó la asistencia de la California Highway Patrol, que acudió al lugar para investigar.

Ambos oficiales se encuentran estables y no hubo otros vehículos involucrados en la colisión.

Este incidente está bajo investigación y no se dispone de más información.