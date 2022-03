Take the Police Board Survey

Since spring 2021, the Community Formation Commission (CFC), in partnership with NACOLE, has worked to draft a proposal that would establish the city’s first independent civilian oversight board for the Santa Barbara Police Department (SBPD). Despite local Black femme organizers making demands for institutionalized accountability and transparency for nearly four years, a commission wasn’t established until worldwide reckonings of anti-blackness and state sanctioned violence in summer 2020.

For the last year, the group has dedicated their expertise to researching and developing model recommendations for a Civilian Oversight Board, marking a significant shift in our city’s lacking transparency practices. As is standard in most U.S. cities, the SBPD’s investigations into police misconduct are directed by an internal administrative investigation unit, a model that promises secrecy, resulting in a lack of justice for our community and an alarming failure to discipline officers who violate the very laws they are asked to enforce.

In order to achieve a civilian oversight board that is both effective and sustainable, we need the draft to reflect the specific needs and concerns of our community. For this reason, your feedback is vital. Following the completion of the first draft, we are now calling on folks to fill out this survey by March 22 at 11:59 p.m., before the CFC presents their draft recommendations to the City Council. It is our hope that through the establishment of a Civilian Oversight Board, we are able to grow a community space for healing, protection, and justice.

En Español

Desde la primavera de 2021, la Comisión de Formación de la Comunidad (CFC), en asociación con NACOLE, ha trabajado para redactar una propuesta que establecería la primera junta de supervisión civil independiente de la ciudad para el Departamento de Policía de Santa Bárbara (SBPD). A pesar de que las organizadoras locales de las mujeres negras han exigido responsabilidad y transparencia institucionalizadas por cerca de 4 años, no se estableció una comisión hasta el reconocimiento mundial de la violencia antinegra y sancionada por el estado en el verano de 2020.

Durante el último año, el grupo ha dedicado su experiencia a investigar y desarrollar recomendaciones modelo para una Comisión de Supervisión Civil, marcando un cambio significativo en las prácticas de falta de transparencia de nuestra ciudad. Como es habitual en la mayoría de las ciudades de EE.UU., las investigaciones del SBPD sobre la mala conducta de la policía están dirigidas por una unidad de investigación administrativa interna. Con este modelo, las investigaciones a menudo permanecen ocultas a la atención del público y envueltas en el secreto, lo que da lugar a una falta de justicia para nuestra comunidad y a un alarmante fracaso a la hora de disciplinar o destituir a los agentes que violan las mismas leyes que se les pide que apliquen.

Para conseguir una directiva de supervisión civil que sea eficaz y sostenible, necesitamos que el borrador refleje las necesidades y preocupaciones específicas de nuestra comunidad, por lo que sus comentarios son un componente esencial del proceso de construcción. Con la finalización del primer borrador, hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que rellenen esta encuesta antes del 22 de marzo a las 23:59 horas. Esperamos que a través del establecimiento de una Junta de Supervisión Civil, podamos hacer crecer un espacio comunitario para la curación, la protección y la justicia.

English: https://www.surveymonkey.com/r/SantaBarbaraCFC

Spanish: https://www.surveymonkey.com/r/SantaBarbaraCFCSpanish

Draft: https://www.santabarbaraca.gov/SBdocuments/Advisory_Groups/Community_Formation_Commission/Current/02_Public%20Outreach/2022-02-17_Draft_CFC_Recommendation_Final.pdf