El Condado Publica el Plan Preliminar de Acción Climática 2030 para que el Público Haga Comentarios y Anuncia Tres Talleres Públicos

La inscripción y la información para todos los eventos se puede encontrar en countyofsb.org/oneclimate. Los talleres abarcarán el contexto y la historia del Plan de Acción Climática, las acciones y estrategias claves, y proporcionarán instrucciones sobre cómo hacer comentarios sobre el PAC. El PAC está disponible para comentarios públicos a través de una herramienta interactiva en línea que permite a los usuarios proporcionar comentarios directamente sobre el plan preliminar y ver los comentarios de otros usuarios. El PAC se desarrolló para reducir las emisiones de carbono de la comunidad en un 50% para 2030, tal y como ordenó la Junta de Supervisores. “Alcanzar una reducción del 50% es muy ambicioso”, afirma Ashley Watkins, jefa de la División de Sostenibilidad. “Los departamentos de todo el condado se encargarán de poner en marcha acciones específicas, pero no lograremos nuestros objetivos sin una fuerte participación de los residentes, las empresas locales y otras entidades interesadas. El PAC no es sólo el plan del Condado, es el plan de la comunidad”. Actualmente no hay fecha de conclusión del periodo de comentarios públicos. El Condado publicará un plan preliminar de Informe de Impacto Ambiental (EIR por sus siglas en inglés) después del plan preliminar del PAC, que también tendrá su propio periodo establecido de comentarios públicos. Una vez fijado el periodo de comentarios públicos del EIR, el Condado anunciará la fecha de conclusión de los comentarios públicos para el PAC.

