Time Is Running Out to Help Secure Clean California Grant for Goleta

Take Survey on How to Best Beautify Old Town Goleta by April 14

GOLETA, CA, April 7, 2023 – The City of Goleta is applying for a Clean California Local Grant and needs your input. The City would use the grant funds to reduce trash, pollution and beautify Old Town Goleta. We want to hear what projects you would want to see if we receive the grant. Types of projects include adding additional free bulky item pick ups, planting drought tolerant plants, putting up art installations, and more. Please complete our survey by Friday, April 14, 2023. Thank you to everyone who has already provided input.

Take survey in English: www.surveymonkey.com/r/93X9F9Q

Take survey in Spanish: www.surveymonkey.com/r/NFBP5PJ

Caltrans developed the Clean California Local Grant Program to beautify and improve local streets and roads, tribal lands, parks, pathways, and transit centers. Through the combination of adding beautification measures and art in public spaces along with the removal of litter and debris, this effort will enhance communities and improve spaces for walking and recreation.

The goals of the Clean California Local Grant Program are to:

Reduce the amount of waste and debris within public rights-of-way, pathways, parks, transit centers, and other public spaces.

Enhance, rehabilitate, restore, or install measures to beautify and improve public spaces and mitigate the urban heat island effect.

Enhance public health, cultural connection, and community placemaking by improving public spaces for walking and recreation.

Advance equity for underserved communities.

After the survey closes, the City will submit a grant application to Caltrans. We will be notified if we receive the funds in the fall.

Thank you in advance for your participation.

Se está acabando el tiempo para ayudar a asegurar la subvención de Clean California para Goleta

Realice la encuesta sobre cómo embellecer mejor a Old Town Goleta antes del 14 de abril

GOLETA, CA, 7 de Abril, 2023 – La ciudad de Goleta está solicitando una subvención local de Clean California y necesita su opinión. La Ciudad usaría los fondos de la subvención para reducir la basura, la contaminación y embellecer a Old Town Goleta. Queremos saber qué proyectos le gustaría ver si recibimos la subvención. Los tipos de proyectos incluyen la adición gratuita de recogidas adicionales de artículos voluminosos, la plantación de plantas tolerantes a la sequía, la instalación de instalaciones de arte y mucho más. Complete nuestra encuesta antes del viernes 14 de abril de 2023. Gracias a todos los que ya han brindado sus comentarios.

Encuesta en español: www.surveymonkey.com/r/NFBP5PJ

Encuesta en inglés: www.surveymonkey.com/r/93X9F9Q

Caltrans desarrolló el Programa de subvenciones locales Clean California para embellecer y mejorar las calles y carreteras locales, las tierras tribales, los parques, los caminos y los centros de tránsito. Mediante la combinación de agregar medidas de embellecimiento y arte en los espacios públicos junto con la eliminación de basura y escombros, este esfuerzo mejorará las comunidades y los espacios para caminar y recreación.

Los objetivos del Programa de Subsidios Locales de Clean California son:

Reducir la cantidad de desechos y escombros dentro de los derechos de paso públicos, caminos, parques, centros de tránsito y otros espacios públicos.

Mejorar, rehabilitar, restaurar o instalar medidas para embellecer y mejorar los espacios públicos y mitigar el efecto isla de calor urbano.

Mejorar la salud pública, la conexión cultural y la creación de espacios comunitarios mejorando los espacios públicos para caminar y recreación.

Promover la equidad para las comunidades desatendidas.

Después de que se cierre la encuesta, la Ciudad enviará una solicitud de subvención a Caltrans. Se nos notificará si recibimos los fondos en el otoño.

Gracias de antemano por tu participación.