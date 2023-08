Old Spanish Days – Fiestas 2023: Actualizaciones importantes sobre cierres de carreteras, control de estacionamiento y seguridad pública del SBPD

More Like This

La ciudad desea recordar a la comunidad que no puede dejar artículos personales desatendidos para reservar lugares antes del amanecer, el día del evento (La Fiesta Pequeña o desfiles). Se podrán colocar mantas y sillas para reservar espacios para eventos de las Fiestas, a partir del amanecer del día del evento. No se permiten estacas en el césped y no se pueden colocar artículos en maceteros. Los elementos desatendidos que interfieren con el mantenimiento programado regular pueden ser retirados por el personal de la Ciudad.

