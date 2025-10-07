Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 7 de octubre de 2025



Celebre la riqueza del Canal de Santa Bárbara y rinda homenaje a los pescadores comerciales que la hacen posible en la 22º Fiesta Anual del Puerto y Marisco de Santa Bárbara (22nd Annual Santa Barbara Harbor & Seafood Festival), el sábado 18 de octubre. Este evento gratuito en el Puerto de Santa Bárbara reúne a amantes de los mariscos de todas las edades para disfrutar de un día lleno de sabor, diversión y celebración. Coincidiendo con la apertura de la temporada de langosta, el festival resalta lo mejor de las capturas frescas de la región, junto con música en vivo, educación marítima, paseos gratuitos en bote, lecciones de navegación, actividades para niños, recorridos por embarcaciones, productos de comerciantes y mucho más.

22º Fiesta Anual del Puerto y Marisco de Santa Bárbara

Sábado, 18 de octubre de 2025

De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Puerto de Santa Bárbara (Harbor Way)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

El Festival del Puerto y Marisco es más que una fiesta: es un recordatorio de que el Puerto de Santa Bárbara es un puerto de trabajo activo donde más de 100 pescadores comerciales desembarcan millones de libras de mariscos cada año, aportando más de 30 millones de dólares a la economía local y regional.



Los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de mariscos capturados de forma sostenible, conocer a los pescadores en persona y llevarse a casa langosta, cangrejo y erizo de mar (“uni”) recién capturados. Los puestos de comida ofrecerán deliciosos platillos locales, como tacos de pescado, ostras, mejillones, atún a la barbacoa, sopa de almejas y paella de mariscos, entre otros manjares.

Mientras Juan Dolor, Spencer the Gardner y Cornerstone animan el escenario principal, los asistentes podrán recorrer los puestos de arte, ropa y recuerdos, o disfrutar de recorridos gratuitos a bordo del Cortador Blackfin de la Guardia Costera y el Velero Mystic Whaler. También habrá paseos por el puerto en los barcos Azure Seas de Celebration Cruises y Kelpie de SunSwept Sailing, además de —novedad este año— clases de navegación ofrecidas por el Santa Barbara Sailing Center.



Para fomentar el transporte sostenible, los asistentes podrán aprovechar el servicio gratuito de valet para bicicletas, cortesía de MOVE Santa Barbara County.

El Festival del Puerto y los Mariscos de Santa Bárbara es presentado con orgullo por el Departamento del Puerto de la Ciudad de Santa Bárbara, Commercial Fishermen of Santa Barbara, Inc., Santa Barbara Harbor Merchants’ Association y Santa Barbara Yacht Club, con el valioso apoyo de socios comunitarios y voluntarios.



Para obtener más información y consultar el programa completo, visite Festival del Puerto y Marisco de Santa Bárbara (SantaBarbaraCA.gov/HarborFestival).