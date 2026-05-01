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El 1 de mayo de 2026, aproximadamente a las 9:20 a.m., oficiales del Departamento de Policía de Santa Bárbara fueron enviados al Lote Municipal 11, ubicado en la cuadra 500 de la calle Anacapa, en respuesta a un reporte de un vehículo robado.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con el propietario del vehículo y obtuvieron una descripción del mismo, la cual fue difundida a los oficiales en el área. Poco tiempo después, oficiales adicionales de patrulla localizaron el vehículo circulando cerca y lo siguieron mientras regresaba al Lote Municipal 11, el mismo lugar desde donde había sido robado.

El vehículo estaba ocupado por dos hombres adultos. Después de estacionarse, ambos individuos salieron del vehículo y comenzaron a alejarse del área. Los oficiales contactaron rápidamente a ambos sujetos y los detuvieron sin incidentes.

Los sospechosos fueron identificados como residentes de Santa Bárbara: Blanton Hamdan, de 33 años, y Jamarco Solitaire, de 43 años. El vehículo robado fue recuperado y devuelto a su propietario.

Hamdan y Solitaire fueron posteriormente ingresados en la Cárcel del Condado de Santa Bárbara por robo de vehículo y cargos adicionales relacionados con narcóticos.