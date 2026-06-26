Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.
GOLETA, CA, 25 de junio de 2026 – Se prevé el cierre de los carriles en dirección sur de la
carretera estatal 217 (State Route Highway 217) entre Hollister Avenue y Sandspit Road a partir del
lunes 29 de junio de 2026, para facilitar la construcción del Proyecto de Sendero Multipropósito del
Arroyo San José (San Jose Creek Multipurpose Path Project).
El cierre estará vigente cada noche de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., comenzando la noche del lunes y
continuando hasta la mañana del viernes. Se espera que los cierres duren aproximadamente tres
semanas.
Durante este cierre nocturno, utilice la siguiente ruta de desvío (y consulta el mapa aquí):
- Hollister Avenue hacia S. Fairview Avenue
- S. Fairview Avenue gira a la derecha y se convierte en James Fowler Road
- Continúe por Moffett Place hasta la entrada a la Carretera 217
Siga las señales de control de tráfico instaladas y transite por la zona con precaución.
Puede encontrar actualizaciones del proyecto en http://www.cityofgoleta.org/SJPath.
Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con el equipo de alcance comunitario del proyecto escribiendo a SJPath@CityofGoleta.gov o llamando a la línea directa al (805) 699-5392.