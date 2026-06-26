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GOLETA, CA, 25 de junio de 2026 – Se prevé el cierre de los carriles en dirección sur de la

carretera estatal 217 (State Route Highway 217) entre Hollister Avenue y Sandspit Road a partir del

lunes 29 de junio de 2026, para facilitar la construcción del Proyecto de Sendero Multipropósito del

Arroyo San José (San Jose Creek Multipurpose Path Project).

El cierre estará vigente cada noche de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., comenzando la noche del lunes y

continuando hasta la mañana del viernes. Se espera que los cierres duren aproximadamente tres

semanas.

Durante este cierre nocturno, utilice la siguiente ruta de desvío (y consulta el mapa aquí):