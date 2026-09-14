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El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara invita a la comunidad a celebrar la 27.ª Semana Anual de los Arroyos de Santa Bárbara, que se llevará a cabo del Sábado 19 al Sábado 26 de September. La Semana de los Arroyos es una oportunidad anual para aprender más sobre nuestros arroyos, cuencas hidrográficas y el océano a través de una serie de eventos y actividades divertidas y educativas para personas de todas las edades.

La Semana de los Arroyos comenzará con el Día de Limpieza Costera, donde miembros de la comunidad podrán participar como voluntarios en más de 25 ubicaciones de playas y arroyos en todo el condado. A lo largo de la semana se ofrecerá un programa completo de caminatas, charlas, recorridos y más, organizados por agencias gubernamentales locales, grupos comunitarios y organizaciones ambientales.

Semana de los Arroyos

19 al 26 de Septiembre de 2026

Información Sobre los Eventos | Agregar el Evento a su Calendario

“Estamos muy entusiasmados de ofrecer una variedad de eventos este año”, dijo Erin Markey, gerente de la División de Arroyos. “La Semana de los Arroyos reúne a organizaciones locales y miembros de la comunidad para aprender, explorar y tomar medidas para mantener saludables nuestros cuerpos de agua”.

La División de Arroyos del Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia organizará varios eventos durante la Semana de los Arroyos, incluido un recorrido en el Land Shark, una jornada comunitaria de limpieza voluntaria “Grade & Grab!” y un recorrido por el proyecto de restauración del Refugio de Aves Andrée Clark con el Comité Asesor de Arroyos. La División de Arroyos también ofrecerá una caminata guiada por el nuevo Urban Creek Trail a lo largo de la zona costera, así como un evento de pintura en el Watershed Resource Center, en colaboración con la Biblioteca Pública de Santa Bárbara. Las obras de arte creadas durante el evento se exhibirán en la Galería Faulkner durante el mes de octubre. El personal de la División de Arroyos también ofrecerá dos seminarios web como parte de la Semana Nacional de Concientización sobre el Manejo de Aguas Pluviales. Los seminarios destacarán proyectos locales de pavimento permeable y la eficacia del barrido de calles para eliminar microplásticos de nuestro medio ambiente.

Para consultar el programa completo de eventos y obtener más información, visite Semana de los Arroyos (SBCreekWeek.com).

Acerca de la Semana de los Arroyos

La Semana de los Arroyos es coordinada por la División de Arroyos de la Ciudad de Santa Bárbara, Project Clean Water del Condado de Santa Bárbara, la Ciudad de Goleta, la Ciudad de Carpinteria, la Universidad de California, Santa Bárbara, y Explore Ecology.