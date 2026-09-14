Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

QUE: Se quemará aproximadamente un acre de pastizal y vegetación de matorral costero

(Coastal Sage/Bluff Scrub).

CUANDO: 14 de septiembre, según condiciones. Sujeto a las condiciones, la quema está programada para

comenzar a última hora de la mañana o a primera hora de la tarde y finalizar antes de las 4:00 p. m., en un

día autorizado para quemas; es probable que la quema en sí dure menos de una hora.

DONDE: La laguna de UCSB, cerca de Campus Point y Coal Oil Point.

PORQUE: Esta quema forma parte de los esfuerzos continuos de gestión para controlar las hierbas no

nativas y establecer vegetación nativa de matorral costero. Aprovechando la experiencia de quemas

anteriores exitosas, esta intervención se llevará a cabo en un día del periodo programado que presente la

menor cantidad de niebla —para generar suficiente calor y reducir la viabilidad de semillas de especies no

nativas— y que ofrezca las mejores condiciones para la dispersión.

QUIEN: Esta quema prescrita está planificada y coordinada por la APCD del Condado de Santa Bárbara y el

Centro Cheadle para la Biodiversidad y la Restauración Ecológica de la UCSB, la APCD del Condado de San

Luis Obispo, la APCD del Valle de San Joaquín, la APCD del Condado de Ventura y la Junta de Recursos del

Aire de California para minimizar el impacto en la calidad del aire de las comunidades circundantes.

PRECAUCIONES DE SALUD: Si ve u huele humo en su zona, evite actividades intensas al aire libre

y permanezca en interiores tanto como sea posible. Estas precauciones son especialmente importantes para

niños, adultos mayores y personas con afecciones cardíacas y pulmonares. Si es sensible

al humo, considere mudarse temporalmente y cerrar todas las puertas y ventanas el día de la quema.

Los síntomas de exposición al humo pueden incluir tos, sibilancias, dificultad para respirar, opresión o

dolor en el pecho, náuseas y fatiga o mareos inusuales. Tenga cuidado al conducir cerca de quemas control

das.

Se instalará un monitor de aire portátil cerca para monitorear las condiciones de calidad del aire.

Esta quema prescrita depende de las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire, que deben ser favorables para la dispersión del humo. Si las condiciones no son las adecuadas, la quema se pospondrá.

Para ver un mapa de quemas prescritas en todo el estado y otras funciones, visite la página de internet. Sistema

de Información y Notificación de Incendios Prescritos (PFIRS): https://ssl.arb.ca.gov/pfirs/firm/firm.php