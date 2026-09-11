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La Elección Municipal General de 2026 será en menos de dos meses, el martes 3 de noviembre, y la Ciudad de Goleta quiere asegurarse de que conozcas tu distrito. La ciudad está dividida en cuatro distritos, con la posición de alcalde en la categoría general.

Para las elecciones de 2026, los votantes registrados que vivan en los Distritos 1 y 2 votarán por un representante del Ayuntamiento de su Distrito. Vea este video con el Especialista de Participacion Comunitaria en Español sobre cómo funciona. El video también está disponible en ingles con la Secretaria Municipal de la Ciudad.

Para saber en qué distrito vives, haz clic aquí para ver un mapa interactivo. Solo escribe tu dirección en la barra de búsqueda en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Distrito 1 (Área Noreste/Fairview)

Distrito 2 (Área Sureste/Old Town)

Distrito 3 (área Noroeste/Winchester)

Distrito 4 (área Suroeste/Ellwood)

Recuerden, los votantes registrados que viven en los Distritos 1 y 2 votarán por un representante del Ayuntamiento de su Distrito

Antecedentes:

Tras la amplia campaña Dibuja Goleta, la ciudad se dividió en cuatro distritos, cada uno con una secuencia electoral establecida.

En noviembre de 2022, la Ciudad celebró sus primeras elecciones de distrito, y los votantes de los Distritos 1 y 2 eligieron a sus respectivos miembros del Concejo Municipal. En 2024, los votantes de los dos distritos del oeste, Distritos 3 y 4, eligieron a sus representantes del Consejo, mientras que el alcalde fue elegido a nivel de la ciudad para un periodo de cuatro años.

El 3 de noviembre de 2026, el ciclo electoral regresará a los Distritos 1 y 2. En 2028, los Distritos 3 y 4 volverán a celebrar sus elecciones, y los votantes de toda la ciudad elegirán al alcalde.

Esperamos ver una gran participación de los Distritos 1 y 2 en estas elecciones municipales.

Para información relacionada con las elecciones de Goleta, visita nuestro sitio web en http://www.cityofgoleta.org/elections.