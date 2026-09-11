Conéctate al Mes Nacional del Vehículo Eléctrico 2026 Próximos eventos gratuitos sobre vehículos eléctricos en la Costa Centra

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara (APCD), la Coalición de Ciudades Limpias de la Costa Central (C5), “Electric Ride 805” y otros socios regionales invitan a los miembros de la comunidad a participar en eventos gratuitos, tanto en persona como virtuales, durante el Mes Nacional del Vehículo Eléctrico (del 11 de septiembre al 12 de octubre)

El Mes Nacional del Vehículo Eléctrico es una celebración a nivel nacional que muestra los beneficios de todos los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, también conocidos como “EVs”. Los eventos locales ofrecen a los residentes la oportunidad de conocer de primera mano los “EVs”, relacionarse con conductores actuales de “EVs” e informarse sobre los incentivos financieros, incluido el nuevo programa de reembolso “MyFirstEV” de California.

● Eventos por la internet – Se requiere registro:

o 9/23 & 10/23: All About Electric Vehicles Webinar – English (12pm – 12:45pm)

o 23 de septiembre y 23 de octubre: Todo sobre los vehículos eléctricos – Spanish (6pm 7pm)

● Eventos en persona: o 18 de septiembre: Santa Maria Downtown Fridays EV Showcase (5:30pm – 8:30pm)

o 26 de septiembre: Port of Hueneme Banana Festival EV Showcase (10am – 5pm)

o 4 de octubre: Ventura County EV Showcase (12pm – 4:30pm)

o 17 de octubre: Drive Electric Ventura Ride & Drive (10am – 2pm)

Para obtener más información sobre los eventos del Mes Nacional del Vehículo Eléctrico que se celebran cerca de ti, visite el siguiente enlace: https://driveelectricmonth.org/ .

Existe una gran variedad de incentivos financieros disponibles para la compra o arrendamiento de un vehículo eléctrico (EV) nuevo o usado que cumpla los requisitos, así como a instalar equipos de recarga para vehículos eléctricos en su residencia. Muchos de estos programas pueden combinarse para maximizar el ahorro total:

• Programa “MyFirstEV”

o Hasta 3,500 dólares por un vehículo eléctrico nuevo de menos de 50,000 dólares, o 1,750 dólares por un vehículo eléctrico usado de menos de 25,000 dólares, para los residentes de California que compren o arrienden un vehículo de cero emisiones por primera vez

o Los reembolsos se aplican directamente en el concesionario los fabricantes de automóviles participantes, y las fechas de lanzamiento varían según el fabricante.

• Programa de asistencia para una conducción limpia (DCAP)

o “Clean Cars 4 All”: Hasta $12,000 para sustituir un vehículo de gasolina o diésel de 2010 o anterior y comprar o arrendar un vehículo eléctrico nuevo o usado que cumpla los requisitos, además de $2,000 de incentivo para la recarga de vehículos eléctricos.

o Financiación justa: ofrece préstamos de hasta $45,000 con un tipo de interés máximo del 8 %.

• Central Coast Community Energy (3CE)

o Programa residencial “Electrify Your Ride” (Electrifica tu vehículo):

▪ Hasta 3,500 dólares para la compra o el arrendamiento de un vehículo eléctrico nuevo y hasta 2,500 dólares para un vehículo eléctrico usado.

▪ Hasta 3,000 dólares para cargadores de vehículos eléctricos de nivel 2 y los gastos de instalación, con 500 dólares extra para cargadores de vehículos

eléctricos bidireccionales*

o Programa Comercial “Electrify Your Ride” (Electrifica tu vehículo): Los clientes comerciales, incluyendo propiedades de viviendas multifamiliares, pueden optar a reembolsos de hasta 20,000 dólares para la compra de cargadores de vehículos eléctricos de nivel 2 y los gastos de instalación, con un reembolso adicional de 500 dólares para los cargadores bidireccionales*, y hasta 100,000 dólares para los cargadores de nivel 3 (DCFC).

• Santa Barbara Clean Energy (SBCE)

o Programa de Reembolso Residencial de Vehículos Eléctricos (EV):

▪ Los clientes de SBCE que cumplan los requisitos de ingresos pueden recibir hasta 4,000 dólares para la compra o el arrendamiento de un vehículo eléctrico nuevo o usado.

▪ Hasta 600 dólares para un cargador de vehículos eléctricos de nivel 2 y hasta 2,000 dólares para los gastos de instalación eléctrica y de conexión del cargador

o Programa “Charge Up SB”: Ofrece a los propietarios de viviendas multifamiliares y propietarios de viviendas multifamiliares de precio reducido que sean clientes de SBCE asistencia técnica e incentivos de hasta 60,000 dólares para puntos de recarga de nivel 1 y 2, estaciones de recarga de nivel 2, infraestructura de preparación y equipamiento y programas informáticos de gestión energética.

• Southern California Edison (SCE)

o Programa de Reembolso de Vehículos Eléctricos Usados: Reembolso estándar de 1,000 dólares por la compra o el arrendamiento de un vehículo eléctrico usado que cumpla los requisitos; los clientes que cumplan los requisitos de ingresos pueden recibir un total de 4,000 dólares a través de la opción “Rebate Plus”.

o Programa “Charge Ready Home”: Hasta $4,200 para viviendas unifamiliares que cumplan los requisitos para realizar renovaciones del panel eléctrico para instalar un cargador de vehículos eléctricos de nivel 2.

o Programa “Charge Ready”: Los propietarios de propiedades multifamiliares y comerciales, tanto nuevos como ya existentes, pueden optar a reembolsos por la compra de cargadores de nivel 2 y nivel 3, así como a asistencia técnica.

• Pacific Gas & Electric Company (PG&E)

o Programa de Reembolso de Vehículos Eléctricos Usados:

▪ Reembolso estándar de 1,000 dólares por la compra o el arrendamiento de un vehículo eléctrico usado que cumpla los requisitos: la oferta expira el 30 de

septiembre de 2026; a partir del 1 de octubre de 2026, solo podrán optar a ella los clientes que cumplan los requisitos de ingresos

▪ Los clientes de PG&E que cumplan los requisitos de ingresos pueden recibir hasta 4,000 dólares para la compra o el arrendamiento de un vehículo eléctrico usado que cumpla los requisitos

o Programa de Reembolso equipos residencial de carga para vehículos eléctricos:

▪ Reembolso estándar: hasta el 50% del precio de compra de un cargador de nivel 2 que cumpla los requisitos, después de su instalación

▪ “Rebate Plus” (con requisitos de ingresos): hasta 2,000 dólares para la

instalación de un cargador, o hasta 5,000 dólares cuando también sea necesaria una mejora del panel eléctrico.

• Programa de reembolsos para vivienda conectada de dcbel en California: Los residentes de California que cumplan los criterios de elegibilidad pueden optar a recibir hasta 13,800 dólares en reembolsos e incentivos por la compra de un cargador de CC (corriente continua) bidireccional*, los gastos de instalación e interconexión, la inscripción en un programa de tarifas dinámicas de la compañía eléctrica y la compra de un vehículo eléctrico bidireccional*.

• EVs para Todos: Asistencia técnica gratuita disponible para los residentes de los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura que necesiten orientación para comprar un vehículo eléctrico y aplicar para incentivos.

*La recarga bidireccional permite que la electricidad fluya tanto hacia la batería de un vehículo eléctrico como en sentido inverso para proporcionar energía a otras fuentes, como el propio hogar, dispositivos individuales o la red eléctrica. Solo algunos modelos de vehículos eléctricos y cargadores están diseñados con capacidad bidireccional.