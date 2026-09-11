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El 11 de septiembre de 2026, alrededor de las 12:45 p. m., oficiales se encontraban en la zona de 800 Shoreline Drive atendiendo una llamada de emergencia cuando un individuo ajeno a la situación se les acercó, los amenazó verbalmente y blandió un arma cortante.

Los oficiales intentaron detener al sujeto, que aún portaba el arma, pero este se negó a obedecer las órdenes verbales y huyó hacia una zona concurrida cerca de la playa Leadbetter.

El sujeto continuó huyendo hacia la playa y luego hacia el mar, todavía armado, y siguió negándose a obedecer las órdenes de soltar el arma. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara y la Patrulla Portuaria también acudieron al lugar por si fuera necesario un rescate acuático.

Un oficial del equipo de respuesta conjunta de la Policía de Santa Bárbara llegó al lugar y continuó hablando con el sujeto con la esperanza de calmar la situación y lograr que cooperara.

Los oficiales utilizaron munición no letal de esponja, lo que provocó que el sujeto soltara el arma y permitió a los oficiales arrestarlo sin mayores incidentes.

Los oficiales identificaron al sujeto como John Michael Moore, de 34 años y residente de Santa Bárbara.

Moore fue llevado al Hospital Cottage para una evaluación médica y posteriormente trasladado a la cárcel del condado de Santa Bárbara, donde fue fichado.

Este caso sigue bajo investigación y no hay más información disponible por el momento.