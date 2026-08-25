ALERTA DE SALUD DURANTE LA ADVERTENCIA DE CALOR EXTREMO

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

El Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara («County Health») está emitiendo una Alerta de Salud debido a la Advertencia de Calor Extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para partes del Condado de Santa Bárbara. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que seguirá siendo un tiempo caluroso y seco, con un riesgo elevado de incendios, al menos hasta el viernes; el martes habrá un riesgo significativo de calor en la mayoría del condado incluidas la mayor parte de las zonas costeras, y existe peligro de enfermedades relacionadas con el calor.

Hay un aviso de calor vigente hasta las 10:00 a.m. del martes 25 de agosto, con temperaturas previstas que alcanzarán los 107 °F.

Habrá una advertencia de calor extremo vigente desde la mañana del martes 25 de agosto hasta la tarde del viernes 28 de agosto; se esperan condiciones de calor peligroso y se prevén temperaturas posibles hasta de 112 °F.

County Health insta a los residentes a que adopten las medidas de precaución necesarias para evitar enfermedades relacionadas con el calor, como el agotamiento por calor y el golpe de calor. Se recomienda encarecidamente a los miembros de la comunidad que tomen las siguientes precauciones siempre que las temperaturas aumenten:

Cuide a aquellos que podrían no ser conscientes del peligro o no ser capaces de reaccionar en consecuencia, especialmente los ancianos, los niños pequeños y las mascotas . Vaya a ver cómo están tus vecinos.

a aquellos que podrían no ser conscientes del peligro o no ser capaces de reaccionar en consecuencia, especialmente los ancianos, los niños . Vaya a ver cómo están tus vecinos. Use ropa adecuada . La ropa ligera, de colores claros y holgada funciona mejor.

. La ropa ligera, de colores claros y holgada funciona mejor. Beba muchas bebidas frías y sin alcohol , especialmente las que no contienen azúcar ni cafeína. No esperes a tener sed para beber. Si su médico le ha restringido la cantidad de líquidos, pida saber cuánto debe beber mientras hace calor.

, especialmente las que no contienen azúcar ni cafeína. No esperes a tener sed para beber. Si su médico le ha restringido la cantidad de líquidos, pida saber cuánto debe beber mientras hace calor. Limite las actividades al aire libre . Trate de programar actividades al aire libre durante las horas más frescas del día, como las horas de la mañana y la noche. Asegúrese de usar protector solar y descansar con frecuencia.

. Trate de programar actividades al aire libre durante las horas más frescas del día, como las horas de la mañana y la noche. Asegúrese de usar protector solar y descansar con frecuencia. Tome descansos regulares a la sombra o en una habitación con aire acondicionado. Unas pocas horas en el aire acondicionado pueden ayudar a que tu cuerpo se mantenga más fresco. Tomar una ducha o un baño frío también puede ayudar.

a la sombra o en una habitación con aire acondicionado. Unas pocas horas en el aire acondicionado pueden ayudar a que tu cuerpo se mantenga más fresco. Tomar una ducha o un baño frío también puede ayudar. Si no tiene aire acondicionado, considere la posibilidad de pasar al menos parte del día en otro espacio que sea fresco. Los ventiladores eléctricos pueden proporcionar comodidad, pero cuando la temperatura está en los 90 grados, no evitarán las enfermedades relacionadas con el calor.

aire acondicionado, considere la posibilidad de pasar al menos parte del día en otro espacio que sea fresco. Los ventiladores eléctricos pueden proporcionar comodidad, pero cuando la temperatura está en los 90 grados, no evitarán las enfermedades relacionadas con el calor. Para aquellos que trabajan al aire libre , asegúrese de tomar descansos frecuentes en un área sombreada o en una habitación con aire acondicionado, si es posible. Mantente hidratado y actúa moviéndote a un lugar más fresco si sientes signos de agotamiento por calor.

, asegúrese de tomar descansos frecuentes en un área sombreada o en una habitación con aire acondicionado, si es posible. Mantente hidratado y actúa moviéndote a un lugar más fresco si sientes signos de agotamiento por calor. Conozca los signos del agotamiento por calor . Si alguien se siente mareado, tiene náuseas o suda mucho, busque un lugar más fresco para él o ella de inmediato.

. Si alguien se siente mareado, tiene náuseas o suda mucho, busque un lugar más fresco para él o ella de inmediato. Conoce los signos de un golpe de calor . El golpe de calor es mucho más grave que el agotamiento por calor. Los síntomas son similares a los del agotamiento por calor, pero también incluyen piel caliente y enrojecida. Con el golpe de calor, la persona a menudo deja de sudar y la piel estará inusualmente seca. Si existe la posibilidad de sufrir un golpe de calor, llame al 911 de inmediato. ¡El golpe de calor pone en peligro la vida!

. El golpe de calor es mucho más grave que el agotamiento por calor. Los síntomas son similares a los del agotamiento por calor, pero también incluyen piel caliente y enrojecida. Con el golpe de calor, la persona a menudo deja de sudar y la piel estará inusualmente seca. Si existe la posibilidad de sufrir un golpe de calor, llame al 911 de inmediato. ¡El golpe de calor pone en peligro la vida! No deje a los niños (ni a las mascotas) solos en los vehículos. Solo se necesitan unos minutos en un día relativamente templado para que un vehículo alcance temperaturas mortales.



Haga un plan para mantenerse fresco durante los próximos días de clima caluroso y no deje de incluir a sus mascotas en el plan. Las mascotas, así como las personas, son vulnerables a los efectos peligrosos del calor extremo. Visite el sitio web del CDPH: Cómo proteger a tu mascota durante el calor para conocer las medidas que puedes tomar para garantizar el bienestar de tus mascotas durante esta ola de calor. Para obtener más información sobre la alerta de calor extremo, visite: https://www.countyofsb.org/4744/Heatwave-and-Fire-Weather-in-SBC.