Los residentes del condado de Santa Barbara son animados a usar las radios del tiempo de NOAA ahora que entra en servicio una nueva función de alertas de emergencia 

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

A medida que continúa la temporada alta de incendios y se acerca la temporada de tormentas de El Niño, la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Santa Barbara recomienda a todos los hogares que consideren comprar una radio del tiempo de NOAA ahora mismo y que la coloquen en un lugar central de la casa. Cuando otros sistemas fallan, estas radios pueden ofrecer una forma confiable de recibir alertas que salvan vidas e instrucciones críticas.

Los oficiales de seguridad pública ahora tienen la capacidad de enviar alertas de emergencia a través del sistema de radios del tiempo de NOAA para notificar al público durante emergencias potencialmente mortales, incluyendo avisos de evacuación, órdenes de quedarse en su lugar y otras advertencias críticas.

El Servicio Meteorológico Nacional utiliza equipos de transmisión resilientes para enviar información sobre el pronóstico del tiempo las 24 horas del día, los siete días de la semana, y, cuando es necesario, mensajes de emergencia relacionados con el clima a las radios del tiempo de NOAA.

Las radios del tiempo de NOAA equipadas con una función especial de tono de alarma se activarán automáticamente cuando se emita una alerta de emergencia, incluso si la radio no está prendida. Cuando se activa, la radio emite un tono de alerta fuerte y comienza a transmitir el mensaje de advertencia.

La mayoría de los receptores de radio tradicionales, incluidos los de los autos, los sistemas de sonido para el hogar y los aparatos de hogar inteligente, no cuentan con estas funciones de alerta.

“Los residentes no deben suponer que sus radios de uso cotidiano o sus altavoces inteligentes pueden recibir las alertas de emergencia del sistema de la radio del tiempo de NOAA”, dijo Yaneris Muñiz, gerente de emergencias y administradora del programa de alertas de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Santa Barbara. “Tomarse un momento para verificar que su aparato sea compatible con el sistema de la radio del tiempo de NOAA puede marcar una gran diferencia a la hora de mantenerse informado durante una emergencia”.

La tecnología de la radio del tiempo de NOAA puede ser particularmente importante para ciertos grupos de la población:

• Personas con discapacidad auditiva: cuando se combinan con aparatos como vibradores de almohada y luces estroboscópicas, las radios del tiempo de NOAA pueden alertar a las personas sordas o con dificultades auditivas sobre emergencias que requieren una acción inmediata, lo cual es particularmente importante durante la noche.

• Comunidades rurales: En lugares con mala recepción celular, comunidades rurales o áreas que sufren interrupciones en el suministro eléctrico o en las comunicaciones, las radios del tiempo de NOAA pueden seguir transmitiendo alertas de emergencia oportunas.

Las radios del tiempo de NOAA pueden ser especialmente efectivas para llegar a los residentes de todo el condado de Santa Barbara cuando otros métodos de alerta pueden verse limitados o interrumpidos. «Las torres de celular, las líneas telefónicas y otras infraestructuras de telecomunicaciones pueden verse afectadas o saturadas durante incendios forestales, inundaciones y otros desastres, lo que afecta tanto a las comunidades urbanas como a las rurales», señaló Muñiz. «Los sistemas de radio suelen ser resistentes, y las radios del tiempo de NOAA pueden servir como una fuente de información fundamental en estas situaciones».

Cómo empezar

Paso 1: Verifica la cobertura del transmisor

Los residentes deben confirmar si su área está cubierta por un transmisor de la radio del tiempo de NOAA consultando el mapa de cobertura de transmisores del Servicio Meteorológico Nacional para el condado de Santa Barbara. Nota: Actualmente no hay cobertura disponible en el Valle de Cuyama.

Paso 2: Adquiera una radio del tiempo de NOAA con

tecnología de alertas. Al comprar una radio, busque aparatos

que muestren los logotipos de «NOAA Weather Radio All

Hazards» y «Public Alert™». Encontrará ejemplos de aparatos

compatibles en la pagina web sobre radios del tiempo de NOAA

en ReadySBC.org.

Las características recomendadas incluyen:

• Opciones de batería de respaldo, manivela o carga solar

Las radios del tiempo de NOAA tendrán uno o ambos de estos logotipos.

• Tecnología SAME (Codificación de mensajes para áreas específicas), que permite a los usuarios programar alertas para un condado específico

• Conectores externos para conectar aparatos auxiliares de alerta, como luces estro boscópicas y vibradores de almohada

Paso 3: Sintonice o programe su radio

Los residentes deben seguir las instrucciones específicas de su radio para sintonizar su receptor en las frecuencias locales de la radio del tiempo de NOAA o programar el código SAME para el condado de Santa Barbara:

• Frecuencia terreste: 162.400 MHz

• Frecuencia marítima: 162.475 MHz

• Código SAME: 006083

Los miembros de la comunidad que realicen viajes o vivan fuera del condado de Santa Barbara pueden buscar las frecuencias de las estaciones de la radio del tiempo de NOAA para otros condados a través de la página web de búsqueda de estaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Próximamente: Proyecto de distribución de radios del tiempo de NOAA para comunidades vulnerables

A través del programa de subvenciones del Sistema de Alerta de Próxima Generación de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (CalOES por sus siglas en inglés), la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Santa Barbara ha recibido fondos para distribuir radios del tiempo de NOAA, junto con luces estroboscópicas y vibradores de almohada, a las comunidades vulnerables.

Las iniciativas de distribución darán prioridad a las personas de bajos ingresos que sean sordas o con dificultades auditivas y que vivan en áreas de alto riesgo, así como a las personas de comunidades rurales aisladas. La iniciativa está diseñada para ampliar el acceso a información crítica de emergencia para los miembros de la comunidad que puedan enfrentar obstáculos para recibir las alertas de emergencia tradicionales. La planificación de la implementación ya está en marcha, y se prevé que la distribución de las radios y los aparatos de asistencia comience, de manera provisional, en la primavera de 2027.

Para obtener más información sobre los recursos de preparación para emergencias en el condado de Santa Barbara, se invita a los residentes a visitar https://www.readysbc.org/es.

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