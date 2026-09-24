El condado abre la convocatoria para las subvenciones del Fondo de Mitigación de Recursos Costeros 

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El condado de Santa Bárbara ya está aceptando propuestas para su programa de subvenciones del Fondo de Mitigación de Recursos Costeros (CRMF, Coastal Resources Mitigation Fund), el cual otorga financiamiento a proyectos enfocados en proteger y mejorar los recursos costeros.

El CRMF ayuda a mitigar los impactos adversos del desarrollo de petróleo y gas en mar abierto sobre los recursos costeros. Los proyectos elegibles pueden centrarse en una o más de las siguientes áreas: recursos costeros ambientalmente sensibles, estética costera, turismo costero y recreación costera.

Para ser consideradas para financiamiento, las actividades propuestas deben estar vinculadas a los recursos costeros, independientemente de si se ubican dentro o fuera de la zona costera. Entre los solicitantes elegibles se incluyen organismos públicos, municipios, distritos especiales y organizaciones sin fines de lucro.

La fecha límite para presentar las propuestas de subvención es el lunes 16 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m.

Los materiales de solicitud e información adicional están disponibles en la página web del Fondo de Mitigación de Recursos Costeros del Condado de Santa Bárbara.:

Se llevarán a cabo dos talleres informativos en línea:

Martes 29 de septiembre de 2026 | 10:00 A.M.

Participe: Reunión de Microsoft Teams

ID de la reunión: 294 505 650 650 254 Código de acceso: Wj2oh7ow

Participe llamando al: +1 805-724-0311,,790268613#

ID de la conferencia telefónica: 790 268 613#

Jueves 1 de octubre de 2026 | 3:00 P. M.

Participe: Reunión de Microsoft Teams

ID de reunión: 284 517 433 435 120 Código de acceso: Xs7To7nS

Marque por teléfono: +1 805-724-0311,,370022983#

ID de la conferencia telefónica: 370 022 983#