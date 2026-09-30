Esther Jacobsen Bates recibirá el Premio al Liderazgo en las Artes 2026 del condado 

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La Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara entregará el Premio al Liderazgo en las Artes 2026 (Leadership in the Arts Award) a Esther Jacobsen Bates el 6 de octubre en Santa Bárbara, reconociendo sus décadas de servicio al arte y la cultura en el Valle de Santa Ynez y en todo el condado. La entrega se llevará a cabo durante la reunión de la junta, que comienza a las 9 a. m. en la Sala de Audiencias de la Junta de Supervisores (Board of Supervisors Hearing Room) ubicada en el cuarto piso del Edificio de Administración del Condado (County Administration Building), 105 E. Anapamu St.

Nacida y criada en Solvang, Bates ha pasado tres décadas ampliando el acceso a la educación artística, creando oportunidades para los artistas y fortaleciendo las organizaciones culturales mediante su liderazgo profesional y servicio de voluntariado.

“Esther ha dedicado toda su vida profesional y gran parte de su vida personal a enriquecer las vidas de las personas que conoce”, señaló Mark Oliver, presidente de la Comisión de Artes del Condado de Santa Bárbara. “Ha sido embajadora por excelencia de todas las artes”.

Como directora del programa “Alcance de las artes “(Arts Outreach) de 1996 a 2023, Bates ayudó a llevar programas artísticos a las aulas de todo el Valle de Santa Ynez y Los Alamos. Asimismo, apoyó conciertos benéficos presentados por David y Jan Crosby que recaudaron fondos para la educación musical local.

Bates también se desempeñó como directora ejecutiva del Museo de Historia y Arte de Elverhøj de 2003 a 2023, donde amplió sus exposiciones y programas, guio su transición hacia la propiedad como organización sin fines de lucro y contribuyó a establecer su sostenibilidad financiera a largo plazo. Es coautora de “El espíritu de Solvang” (The Spirit of Solvang), una obra sobre la historia de la comunidad danesa. Como parte de su servicio continuo, colabora con la Fundación del Valle de Santa Ynez (Santa Ynez Valley Foundation) y participa en la junta directiva de Solvang Cinema Arts. El periódico Santa Barbara Independent la nombró “heroína local” en 2022.

“Me siento profundamente honrada de recibir este reconocimiento y de compartirlo con numerosos artistas, educadores, voluntarios y colegas con los que he tenido la fortuna de trabajar a lo largo de los años”, expresó Bates. “Juntos, hemos visto cómo las artes estimulan la creatividad y aportan sentido, conexión y alegría a personas de todas las edades”.

Establecido en 2006 por la Comisión de Artes del Condado de Santa Bárbara, el Premio al Liderazgo en las Artes reconoce a personas y organizaciones por su liderazgo innovador y su compromiso sostenido con las artes. Los comisionados de arte nominan candidatos anualmente, y el pleno de la comisión selecciona a los galardonados mediante votación. El premio se entrega cada octubre en reconocimiento al Mes Nacional de las Artes y las Humanidades.