Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

El 21 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 6:15 p. m., oficiales respondieron a la cuadra 1700 de Chapala Street tras recibir un reporte de una colisión vehicular con volcadura y lesiones menores.

Al llegar, los oficiales localizaron a la conductora y a un menor de edad que se encontraba asegurado en un asiento infantil. El Departamento de Bomberos de Santa Bárbara ayudó a sacar a la conductora y al menor del vehículo, y paramédicos les brindaron atención médica.

La investigación inicial determinó que el vehículo circulaba hacia el norte por Chapala Street cuando chocó contra dos vehículos estacionados en el lado oeste de la calle. Como consecuencia del impacto, el vehículo volcó sobre uno de sus costados.

La conductora y el menor fueron trasladados a Cottage Hospital para ser evaluados.

Tras continuar con la investigación, se determinó que la conductora del vehículo se encontraba bajo la influencia del alcohol y fue arrestada. La conductora fue identificada como Ashley Marie Benson, de 40 años y residente de Santa Bárbara. Benson será trasladada a la Cárcel del Condado de Santa Bárbara, donde será ingresada por cargos graves de conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) y poner en peligro a un menor. La fianza fue fijada en $100,000.

Esta investigación continúa en curso y no hay información adicional disponible en este momento.