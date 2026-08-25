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El Condado de Santa Bárbara ha recibido la designación “Prohousing” (favorable a la vivienda) del Estado de California y USD 1,25 millones en fondos del Programa de Incentivos Prohousing (PIP, Prohousing Incentive Program), en reconocimiento a los esfuerzos del Condado para ampliar las oportunidades de vivienda, agilizar el desarrollo y apoyar la vivienda asequible.

El gobernador Gavin Newsom anunció la designación y las asignaciones del PIP el 20 de agosto como parte de los USD 11,3 millones otorgados a 13 comunidades de California que han obtenido la designación “Prohousing” del estado. El condado de Santa Bárbara es una de las 10 jurisdicciones que han obtenido la designación por primera vez desde octubre de 2025.

“Invertir en nuestras comunidades mediante la creación de más viviendas es una inversión en el futuro de California: fomenta una mayor estabilidad, fortalece a las familias y construye comunidades más resilientes para las generaciones venideras. A través de sólidas alianzas locales, estamos ofreciendo resultados y creando más oportunidades para que los californianos tengan un lugar seguro y asequible al que llamen hogar”, declaró el gobernador Gavin Newsom.

El condado de Santa Bárbara obtuvo la designación por ampliar las zonas y qué tipos de vivienda se pueden construir, agilizar la aprobación de proyectos multifamiliares e invertir en viviendas asequibles y para necesidades especiales, incluida la vivienda de apoyo permanente.

La designación y el fondo de USD 1,25 millones ayudarán al condado a consolidar estos esfuerzos. El financiamiento del Programa de Incentivos Prohousing respaldará la producción y conservación de viviendas asequibles, así como la implementación del Elemento de Vivienda del Condado (County’s Housing Element). La designación “Prohousing” también brinda un mayor acceso a las oportunidades de financiamiento estatal para vivienda e infraestructura.