Rooted Santa Bárbara County les presenta el evento “Rooted In Community” el Sábado, 14 de Octubre, 2023

Los generosos socios y patrocinadores de Rooted que hacen posible este evento incluye: Santa Barbara Foundation, Cottage Population Health,Bridging Voices-Uniendo Voces, Plant2Platter, Foodbank of Santa Barbara County, Breast Cancer Resource Center, Apples to Zucchini Cooking School, Sansum Diabetes Research Institute, Satellite, Rascals Vegan, Farm to Bar, Sun and Swell Foods, y Eji Experiences.

Este evento ofrecerá una oportunidad única para que las personas y organizaciones se reúnan y participen en demostraciones de recetas en vivo en inglés y español en el taller Rooted In the Kitchen con educadores de Rooted y socios del Foodbank del condado de Santa Bárbara, Breast Cancer Resource Center, la escuela Apples to Zucchini Cooking School, y el Instituto de Investigación de Diabetes Sansum. El evento también tendrá disponible arte interactivo con tiza y actividades para niños en “Eat the Rainbow Alley” y bocadillos a base de plantas para probar en famosos restaurantes locales, incluidos Rascals Vegan, Satellite y más en Plant-Powered Canteen. Los que asistan podrán disfrutar de las demostraciones de recetas tanto en inglés como en español, gracias a la interpretación simultánea proporcionada por Bridging Voices-Uniendo Voces

