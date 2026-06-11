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Los residentes del condado de Santa Bárbara están invitados a participar en un foro comunitario sobre la ley de California conocida como la Ley TRUTH (TRUTH Act) y el acceso que los gobiernos locales pueden otorgar a las autoridades federales de inmigración.

El Foro de la Ley TRUTH se llevará a cabo durante la reunión de la Junta de Supervisores el martes 23 de junio de 2026, en la Sala de Audiencias de la Junta del Edificio de Administración del Condado (County Administration Building Board Hearing Room), ubicada en 511 Lakeside Parkway, Santa Maria, CA 93454. Este punto de la agenda se conocerá a las 2 p. m. El público podrá participar de forma virtual o presencial. La información sobre los métodos de participación se puede encontrar en el sitio web del condado.

El nombre completo de la Ley TRUTH es Ley de Revisión Transparente de Transferencias y Retenciones Injustas (Transparent Review of Unjust Transfers and Holds Act). El gobernador Jerry Brown promulgó el Proyecto de Ley de la Asamblea 2792 el 28 de septiembre de 2016. Esta ley concierne al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, Immigration and Customs Enforcement) de los EE. UU. y su acceso a personas que han tenido contacto con las fuerzas del orden. La Ley TRUTH exige que los órganos de gobierno locales, en las jurisdicciones donde las fuerzas del orden locales hayan otorgado a ICE cualquier tipo de acceso a una persona, celebren un foro comunitario para recibir y considerar los comentarios del público.

En el foro, la Oficina del Alguacil del Condado de Santa Bárbara planea compartir los datos que mantiene con respecto al número y las características demográficas de las personas a quienes la agencia otorgó cualquier tipo de acceso a ICE, la fecha en que se proporcionó dicho acceso y si se proporcionó a través de una solicitud de retención, transferencia, notificación o por otros medios. Los datos pueden proporcionarse en forma de estadísticas o, si no se mantienen estadísticas, mediante expedientes individuales, siempre y cuando se censure la información de identificación personal.

Para el año 2025, ICE realizó indagaciones o solicitudes de acceso con respecto a 221 reclusos. De estas indagaciones, 193 no calificaron según el Proyecto de Ley del Senado (SB) 54 como excepciones a la Ley TRUST y, en consecuencia, no se proporcionó ninguna respuesta a ICE. Los 28 reclusos restantes sí calificaron para notificación según el Proyecto de Ley del Senado (SB) 54 como excepciones a la Ley TRUST y se enviaron las respuestas correspondientes a ICE. De estos 28 reclusos, 12 fueron transferidos a oficiales de ICE después de ser liberados de la custodia de la Oficina del Alguacil.

De conformidad con la sección 7283.1(d) del Código de Gobierno, la notificación del foro se proporcionó al público el 21 de mayo de 2026 en los periódicos Santa Maria Times y The Santa Barbara Independent. Además, se notificó a través de las plataformas de redes sociales de la Oficina del Alguacil, así como en su página web.

Por favor, consulte en línea el orden del día, la carta de la junta y los documentos relacionados con este punto.

Los traductores de español en el sitio proporcionarán servicios de interpretación para personas que solo hablan español a través de auriculares disponibles con interpretación en tiempo real del foro de la Ley TRUTH. Los traductores de español también estarán disponibles para interpretar los comentarios públicos que puedan realizarse en persona o a través de Zoom.

Cualquier persona interesada en este asunto puede seguir las deliberaciones a través del sitio web del condado, YouTube o en el canal 20 de la televisión por cable. Para verlo en español, los suscriptores de Cox y Comcast pueden activar la función SAP en la configuración de idioma o verlo en español a través del canal de YouTube en español del condado. El público puede participar de forma virtual o en persona en la Sala de Audiencias de la Junta del Condado en Santa Bárbara o Santa María; la información sobre la participación del público se encuentra en el sitio web de la Secretaría de la Junta (Clerk of the Board) o llamando al (805) 568-2240.